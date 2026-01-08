Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı - Son Dakika
Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı

08.01.2026 02:16
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrol anlaşmasından elde edeceği gelirle yalnızca Amerikan yapımı ürünleri satın alacağını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, Venezuela için 3 aşamalı bir planları olduğunu belirterek, "ABD izin vermedikçe Venezuela artık petrol taşıyıp gelir elde edemeyecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Trump, " Venezuela'nın, yeni petrol anlaşmamızdan elde edeceği parayla, yalnızca Amerikan yapımı ürünler satın alacağını az önce öğrendim." ifadelerini kullandı.

Diğer şeylerin yanı sıra Amerikan tarım ürünleri, Amerikan yapımı ilaçlar, tıbbi cihazlar ile Venezuela'nın elektrik şebekesini ve enerji tesislerini iyileştirmek için ekipmanların bu alımlar arasında yer alacağını belirten Trump, "Başka bir deyişle Venezuela, ABD ile ana ortağı olarak iş yapmayı taahhüt ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Trump, bunu akıllıca bir seçim olarak nitelendirerek, hem Venezuela halkı hem de ABD için çok iyi bir şey olduğunu vurguladı.

BAKAN RUBIO 3 AŞAMALI PLANI AÇIKLADI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasından sonra göreve gelen "geçici yönetimle birlikte yönetecekleri" sürecin aşamalarını anlattı. Rubio, ABD Kongresi'nde gazetecilere hükümetin Venezuela için üç aşamalı bir plan açıkladı. Rubio, birinci aşamanın 30 ila 50 milyon varil Venezuela petrolünün ABD tarafından alınarak, "piyasa fiyatlarından" satılacağını aktararak, "Bu para, yolsuzluğa değil Venezuela halkının yararına olacak şekilde yönetilecek" dedi.

İkinci aşamada ise Venezuela ekonomisinin Batılı şirketlere açılacağını aktaran Rubio, ABD, Batılı ve diğer şirketlerin Venezuela pazarına adil bir şekilde erişebilmesini sağlayacaklarını ifade etti. Rubio, ikinci aşamada ayrıca muhaliflerin affedilerek ülkeye serbestçe dönmelerini sağlayan bir ulusal uzlaşma sürecinin başlatılacağını açıkladı.

"TEK YOL ABD İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK"

Rubio, Venezuelalıların "petrolü taşıyıp gelir elde etmenin ve ekonomik çöküşü önlemenin tek yolunun ABD ile işbirliği yapmak olduğunu anladıklarını" belirtti. ABD'li senatörlerin ABD'nin Venezuela konusunda "doğaçlama hareket ettiği" yönündeki eleştirilerini cevap veren Rubio, ABD izin vermedikçe Venezuela'nın artık petrol taşıyıp gelir elde edemeyeceğini ve bunun ABD'ye Venezuela üzerinde "muazzam bir etki gücü" ve "kontrol" sağladığını söyledi.

ABD'nin Maduro'yu yakalamak için Venezuela'ya müdahale etmeden bir sonuca ulaşmak için defalarca girişimde bulunduğunu ifade eden Rubio, "Maalesef bunlar başarısız oldu" ifadelerini kullandı. Rubio, ayrıca ABD'ye bir tehdit olması durumunda Başkan'ın harekete geçme hakkının olduğunu vurguladı.

"GEÇİŞ AŞAMASI İÇİN ÇOK OLUMLU BİR ŞEKİLDE İLERLİYORUZ"

Üçüncü aşamanın ise "geçiş aşaması" olacağını anlatan Rubio, bu konuda gelecek günlerde daha fazla ayrıntı vereceklerini ifade etti "Bu konuda çok olumlu bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyoruz" dedi.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ GELMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Venezuela'daki geçici yönetimin yaptırım altındaki 30 ila 50 milyon varil arasında yüksek kaliteli petrolü ABD'ye devredeceğini duyurmuştu. Bu petrolün piyasa fiyatından satılacağını belirten Trump, "Elde edilecek gelir, hem Venezuela hem de ABD halkının yararına kullanılmasını sağlamak amacıyla ABD Başkanı olarak benim kontrolümde olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

