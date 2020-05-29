TÜİK-Trafiğe kaydı yapılan taşıt Nisan'da yüzde 44.3 azaldı - Son Dakika

TÜİK-Trafiğe kaydı yapılan taşıt Nisan'da yüzde 44.3 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Nisan'da aylık bazda yüzde 44.3 ve yıllık bazda da yüzde 26.1 azaldı ve trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 23 milyon 398 bin 837 oldu.

TÜİK-Trafiğe kaydı yapılan taşıt Nisan'da yüzde 44.3 azaldı, System.String[]

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Nisan'da aylık bazda yüzde 44.3 ve yıllık bazda da yüzde 26.1 azaldı ve trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 23 milyon 398 bin 837 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında 40 bin 171 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48.9'unu otomobil. yüzde 28.3'ünü motosiklet. yüzde 11.1'ini kamyonet, yüzde 7.4'ünü traktör, yüzde 2.6'sını kamyon, yüzde 0.9'unu minibüs, yüzde 0.6'sını otobüs ve yüzde 0.2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Nisan'da aylık bazda yüzde 44.3 azaldı. Aylık bazda kayıtlar minibüste yüzde 54.9, otomobilde yüzde 54.6, kamyonette yüzde 54.1, otobüste yüzde 50.1, traktörde yüzde 30.0, kamyonda yüzde 28.5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 24.1 ve motosiklette yüzde 5.4 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Nisan'da yıllık bazda da, yüzde 26.1 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların sayısı yıllık bazda, traktörde yüzde 19.1 ve kamyonda yüzde 5.3 artarken, özel amaçlı taşıtlar yüzde 65.3, otomobil yüzde 34.3, kamyonet yüzde 28.0, motosiklet yüzde 17.4, otobüs yüzde 15.9, minibüs yüzde 9.9 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 23 milyon 398 bin 837 oldu. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54.1'ini otomobil, yüzde 16.4'ünü kamyonet, yüzde 14.4'ünü motosiklet, yüzde 8.2'sini traktör, yüzde 3.6'sını kamyon., yüzde 2.1'ini minibüs, yüzde 0.9'unu otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında toplam 348 bin 678 adet taşıtın devri, 19 bin 660 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13.3'ü Fiat, yüzde 11.8'i Volkswagen, yüzde 9.9'u Renault. yüzde 9.4'ü Peugeot. yüzde 8.0'ı Opel. yüzde 6.9'u Ford. yüzde 4.8'i BMW, yüzde 4.5'i Mercedes-Benz, yüzde 4.0'ı Citroen, yüzde 3.7'si Dacia, yüzde 3.5'i Hyundai, yüzde 3.1'i Audi, yüzde 2.4'ü Seat, yüzde 1.9'u Toyota, yüzde 1.7'si Skoda, yüzde 1.6'sı Honda, yüzde 1.6'sı Volvo, yüzde 1.5'i Kia, yüzde 0.9'u Jeep, yüzde 0.9'u Nissan ve yüzde 4.7'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Nisan döneminde 259 bin 918 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 21.7 artarak 259 bin 918 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 77.1 azalarak 16 bin 136 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 243 bin 782 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 161 bin 14 adet otomobilin yüzde 45.9'u dizel, yüzde 44.2'si benzin, yüzde 6.8'i LPG yakıtlı, yüzde 3.1'i elektrikli veya hibrit olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 661 bin 25 adet otomobilin ise yüzde 38.2'si dizel, yüzde 37.2'si LPG, yüzde 24.1'i benzin yakıtlı, yüzde 0.2'si de elektrikli veya hibrit olarak kayıtlara geçti. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.3 oldu.

Ocak-Nisan döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 161 bin 14 adet otomobilin yüzde 31.0'ı 1401-1500, yüzde 27.9'u 1501-1600, yüzde 20.3'ü 1300 ve altı, yüzde 14.3'ü 1301-1400, yüzde 5.5'i 1601-2000, yüzde 1.0'ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahipti.

Ocak-Nisan döneminde kaydı yapılan otomobillerin 83 bin 223'ü beyaz renkliydi. Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 161 bin 14 adet otomobilin yüzde 51.7'si beyaz, yüzde 24.1'i gri, yüzde 6.7'si siyah, yüzde 6.6'sı kırmızı, yüzde 6.4'ü mavi, yüzde 1.7'si turuncu, yüzde 1.3'ü kahverengi, yüzde 0.8'i sarı, yüzde 0.2'si yeşil renkli iken yüzde 0.3'ü diğer renklerdeydi. (Grafik - Tablo)


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 11:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜİK-Trafiğe kaydı yapılan taşıt Nisan'da yüzde 44.3 azaldı - Son Dakika Ekonomi

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