Tunç Soyer: "Bakanlık İşine Baksın"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ödemiş'te düzenlenen Çiftçi Buluşması'nda kürsüye çıkarak yaşadıkları sıkıntıları dile getiren kadın üreticiler hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Başkan Soyer, "Bakanlık, tarım sektöründe geçinemediğini söyleyen üreticinin yalan söylediği iddiasında bulunmak yerine işini yapmaya çalışmalı. Çünkü insanlar üretmekten vazgeçtiler. Önce işlerine baksınlar" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) yönetim kurulu üyeleri ve başkanlarıyla Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bir araya geldi. CHP İzmir İl Başkanlığı'nca düzenlenen, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini üstlendiği toplantıda emekli astsubayların özlük haklarına yönelik sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Buluşmaya CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekillerinden Tacettin Bayır, Ednan Arslan ve Murat Bakan'ın yanı sıra çok sayıda TEMAD üyesi katıldı.

"DEĞİŞTİRME GÜCÜ ELİMİZDE"

TEMAD'ın mücadelesinin 60 yıldır sürdüğünü ifade eden Başkan Tunç Soyer, "Hak kayıpları 60 yıldır devam ediyor. Hak etmediğimiz bir yaşam kalitesine sahibiz. Hiç birimiz bunu hak etmiyoruz. Atalarımız bu seviyede hayat yaşayalım diye canlarını vermediler. Ne oldu da bugün enflasyonda, hayat pahalılığında dünya şampiyonuyuz? Hak, hukuk tamamen ortadan kalktı. Bu bir kader değil, bunu değiştirme gücü bizim elimizde" dedi.

"YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Adil bir Türkiye kurulana kadar mücadelenin süreceğine işaret eden Başkan Tunç Soyer şunları söyledi:

"Sizleri haklarınızla buluşturacağımız Türkiye'yi kurmaya çok az kaldı. Cephede vatanı koruyan sizler emekli olduğunuzda maaşınızın yüzde 45'i, 50'si kesilecek. Aynı noktalarda görev yaptığınız subay arkadaşlarınızın ise yüzde 5'i kesilecek. Burada adalet nerede? Bu asla kabul edilemez. Sonuna kadar yanınızda olmaya gayret edeceğim. Çok daha sıkı işbirliğimiz olacak."

TARIM BAKANLIĞI'NA TEPKİ: "ÜZÜLÜYOR VE UTANIYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuşmasında geçen cuma günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ödemiş'te katıldığı çiftçi buluşmasında sıkıntılarını dile getiren kadın çiftçileri yalanlamaya yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya da değindi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya tepki gösteren Başkan Soyer şöyle konuştu:

"Kadınlarımızı yalancı yerine koyan, sanki bu acıları hiç yaşamıyorlarmış, bu sıkıntılar hiç yokmuş, tarımda her şey güllük gülistanlıkmış gibi açıklama yapan Tarım Bakanlığı'nı gördük. İnsan hakikaten çok üzülüyor ve çok utanıyoruz. Bakanlık, tarım sektöründe geçinemediğini söyleyen üreticiyi yalancı çıkartma gayretini bir tarafa koyup işini yapmaya çalışmalı. Çünkü insanlar üretmekten vazgeçtiler. Eğer bu topraklarda biz mercimeği, samanı, gübreyi ithal eder duruma gelmişsek o bakanlığın yapmadığı bir şeyler var. Önce işlerine baksınlar."

"TOPLUMU KUTUPLAŞTIRAN SİYASET ANLAYIŞINI REDDEDİYORUZ"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise ülkenin çok zor bir dönemden geçtiğini söyleyerek "Türkiye siyasi iktidarın ellerinde freni boşalmış kamyon gibi kontrolsüz bir şekilde ilerliyor. Biz CHP olarak, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde, bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" dedi. Deniz Yücel, TEMAD'ın bir dernek olmanın ötesinde, memleket meselelerine duyarlı, ülkemizin daha iyi koşullara gelmesi için mücadele veren bir kurum olduğunu da belirtti.

CHP İzmir milletvekili Murat Bakan da yaptığı konuşmada yaşanan özlük hakları ile ilgili verdikleri kanun tekliflerinin bulunduğunu belirterek, "Tazminatlarla ya da astsubaylıkla ilgili aklınıza hangi sorun geliyorsa hepsiyle ilgili kanun teklifimiz var" diye konuştu.

"VATANIN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN ŞEHİT VERDİK"

TEMAD İzmir İl Başkanı Özkan Açar ise Başkan Soyer'e kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Vefat eden astsubayların dul eşlerine ve yetim çocuklarına yardım etmek için kurulan ve kamu yararına çalışan bir derneğiz. 70 bin üye ile en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisiyiz. Atatürk ilke ve inkılaplarının yaşatılması için yıllarca hizmet etmiş, vatanın bağımsızlığı için şehitler vermiş, gaziler olmuş ve yine de ölmeye hazır astsubaylarız" diye konuştu.

TEMAD Güzelbahçe Şubesi Başkanı ve CHP Güzelbahçe Meclis Üyesi Osman Kaçmaz da ayrıcalık istemediklerini, sadece haklarının verilmesi için mücadele ettiklerini söyledi.