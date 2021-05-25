Turizm merkezi Antalya ilk 4 ayda 129 ülkeden turist ağırladı - Son Dakika

Turizm merkezi Antalya ilk 4 ayda 129 ülkeden turist ağırladı

25.05.2021 11:04
Turizm merkezi Antalya ilk 4 ayda 129 ülkeden turist ağırladı, System.String[]

Sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunan Antalya, yılın ilk dört ayında Rusya, Almanya, Ukrayna, Kazakistan, Polonya başta olmak üzere 129 ülkeden misafire ev sahipliği yaptı.

Sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunan Antalya, yılın ilk dört ayında Rusya, Almanya, Ukrayna, Kazakistan, Polonya başta olmak üzere 129 ülkeden misafire ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında kentteki birçok tesis, sertifikayla hizmet sunuyor.

Alınan tedbirler sayesinde güvenli ve sağlıklı turizm hizmeti veren Antalya, salgın sürecinde de turistlerin ilk tercihi arasında yer alıyor.

Denizin, kumun, güneşin yanı sıra doğal güzellikleri, tarihi yapılarıyla öne çıkan kente gelen turistler, şehrin yöresel yemeklerini ve kültürünü de tanıma fırsatı buluyor. Misafirler, her türlü imkanın sunulduğu lüks otellerin yanı sıra villa ve karavan turizmine de ilgi gösteriyor.

Salgına rağmen geçen sene yaklaşık 3,5 milyon turiste ev sahipliği yapan Antalya'yı, ocak-nisan döneminde 445 bin 671 turist ziyaret etti.

Antalya'nın en çok turist ağırladığı ülkelerin başındaki Rusya'dan 296 bin 131, Almanya'dan 39 bin 485, Ukrayna'dan 30 bin 409, Kazakistan'dan 12 bin 908, Polonya'dan 8 bin 490, İran'dan 5 bin 869, Amerika'dan 485 misafir geldi.

Kent, 129 ülkeden misafir ağırladı.

"Türkiyesiz turizm olmuyor"

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, AA muhabirine, Rusya'dan ve Avrupa ülkelerinden uçuşlar başladığında hareketliliğin artacağını söyledi.

Türkiye'de turizmdeki asıl yoğunluğun temmuzda başlamasını öngördüğünü belirten Yavuz, bu süreçte İngiliz ve Almanların daha çok İspanya, Yunanistan gibi AB ülkelerine gitmek zorunda kaldığını, uçuşları durduran Rusya'da da turistlerin küçük birkaç destinasyon dışında hiçbir yere gitmediğini dile getirdi.

Turizm alanındaki tanıtım çalışmalarının ve ikili görüşmelerin önemine vurgu yapan Yavuz, şunları kaydetti:

"Gerçek anlamda sezona haziran sonu, özellikle temmuzda başlayacağımızı öngörüyorum. Çünkü AB üyesi ülkelerin buna potansiyeli yetmez. 200 milyon turist seyahat edecek, Avrupa'da bir yerlere gitmesi lazım. Gideceği yerler de Akdeniz'deki birkaç ülke. Türkiyesiz turizm olmuyor. AB üyesi ülkeler, Türkiyesiz bu potansiyeli kaldıramayabilirler. Hele ki bu salgın şartlarında kaldıramazlar. Avrupa, bunu gevşeterek, daha sağlıklı ve güvenli turizm yaratmak zorunda. Haziran sonu itibarıyla Almanya'nın, İngiltere'nin, İskandinav ülkeleri, Belçika ve Fransa gibi ülkelerin Türkiye'ye yönelmesini bekliyorum. Türkiye'de geçen yıla göre çok daha iyi bir turizm sezonu olacak."

"Tatil tercihlerinde Türkiye birinci ya da ikinci sırada çıkıyor

Turizmde "Her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen Cem Kınay da karantinadan bunalan herkesin tatil isteği olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli bir destinasyon olduğuna dikkati çeken Kınay, şöyle konuştu:

"Güvenli ve sağlıklı turizm sertifikası, ülkemize turizmde önemli avantaj sağlıyor. Aşılamanın yukarıya çıkarılması, vakaların da düşmesiyle hareketlilik artacak. İngiltere, Rusya ve Almanya'da vatandaşa tatil tercihi sorulduğunda Türkiye hep birinci ya da ikinci sırada çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ülkelerle trafiği açıldığı zaman muhakkak en yoğun rezervasyonları alacağız. Antalya ve İstanbul çok önemli destinasyonlar."

"Bu seneden umutluyuz"

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan ise kademeli normalleşmeyle birlikte rezervasyonların arttığını bildirdi.

Güzel bir sezon olmasını temenni eden Turhan, "Bu seneden umutluyuz. Turizm sezonu açık olduğu sürece iç ve dış pazardan satış yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Almanya, Antalya, Turizm, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizm merkezi Antalya ilk 4 ayda 129 ülkeden turist ağırladı - Son Dakika


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