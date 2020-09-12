Türk ihracatçılar yeni pazarlara sanal ortamdan ulaşıyor - Son Dakika

Türk ihracatçılar yeni pazarlara sanal ortamdan ulaşıyor

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Sanal Genel Ticaret Heyeti" programlarıyla Türk ürünleri ve firmalarının hedef ülke pazarlarına tanıtımı sürüyor.

Türk ihracatçılar yeni pazarlara sanal ortamdan ulaşıyor, System.String[]

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Sanal Genel Ticaret Heyeti" programlarıyla Türk ürünleri ve firmalarının hedef ülke pazarlarına tanıtımı sürüyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda yapılan 6 organizasyonda toplam 120 Türk üretici veya ihracatçı firma, 444 yabancı ithalatçı firmayla 1186 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatta artış sağlanması ve Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda "Genel Ticaret Heyeti" programları düzenlenmeye devam ediliyor. Bu organizasyonlar, dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle söz konusu heyetlerin mart ayından itibaren fiziksel olarak düzenleme imkanı bulunmadığından, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatları doğrultusunda sanal olarak yapılıyor.

Sanal Genel Ticaret Heyeti programları kapsamında hedef ülke pazarı hakkında bilgilendirmeye yönelik sanal seminer ve firmalar arası ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilirken, düzenlenen 6 organizasyonda, toplam 120 üretici/ihracatçı firmanın, 444 yabancı ithalatçı firmayla 1186 ikili iş görüşmesi yapması sağlandı.

Bu çerçevede, 13-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen Özbekistan Sanal Genel Ticaret Heyeti programına, 16 Türk ve 65 Özbek firma katıldı, 160'ı aşan ikili iş görüşmesi yapıldı.

Kenya'ya yönelik 27-29 Mayıs'ta düzenlenen Sanal Genel Ticaret Heyeti etkinliğine 25 Türk, 62 Kenyalı firma katılım sağladı ve 123 ikili görüşme gerçekleştirildi.

15-25 Haziran'da organize edilen Hindistan Sanal Genel Ticaret Heyeti programına katılan 21 ihracatçı firma da 63 Hindistanlı ithalatçı firmayla online ortamda bir araya gelerek 190 ikili iş görüşmesi yaptı.

Ayrıca, 13-17 Temmuz'daki Nijerya Sanal Genel Ticaret Heyeti organizasyonuna katılan 15 Türk ve 90 Nijeryalı firma 152, 20-24 Temmuz'daki Pakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti etkinliğine dahil olan 21 Türk ve 132 Pakistanlı firma 332, 10-21 Ağustos'ta Kolombiya- Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti programına katılan 22 ihracatçı firma da 11 Meksikalı ve 21 Kolombiyalı ithalatçıyla bir araya gelerek 229 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Öte yandan, 24 Ağustos'ta başlayan Almanya Sanal Genel Ticaret Heyeti organizasyonu çerçevesinde firmalar arası ikili görüşmeler de eylül sonuna kadar devam edecek.

Gelecek dönemde de bu etkinlikler sürdürülecek.

21 Eylül-9 Ekim'de kadın ihracatçıların katılımıyla Şili, Peru, Kolombiya ve Meksika'ya, 28-30 Eylül'de Kazakistan'a, 26-30 Ekim'de Filipinler'e yönelik Sanal Genel Ticaret Heyeti programları gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Dev marketlerle sanal köprü kuruluyor

Diğer taraftan, üretici ve ihracatçı firmaların büyük yabancı tedarikçilerle bir araya geldiği Özel Nitelikli Alım Heyeti programlarına da sanal ortamda devam ediliyor.

Bu kapsamda, Kuveyt, Kırgızistan, Brezilya, İsrail, Güney Kore, Tanzanya, Tunus ve Peru'dan büyük süpermarket zinciri veya toptancı firmalarla, ilgilendikleri ürünler itibarıyla Türk üretici ve ihracatçıların sanal ortamda ikili görüşmeler gerçekleştirmesi sağlandı. Yapılan ikili iş görüşmelerinde 115 üretici/ihracatçı firma büyük yabancı tedarikçilerle bir araya getirildi. Sanal Özel Nitelikli Alım Heyeti programlarına Hindistan, Özbekistan, Ekvador, İsrail ve Güney Kore'den farklı ithalatçı firmalarla devam edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret, Eylül, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk ihracatçılar yeni pazarlara sanal ortamdan ulaşıyor - Son Dakika

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