Türk Kızılay depremzedelerin hizmetinde - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İzmir'deki depreme ilişkin, "Vatandaşlarımız evlerine kafalarını sokana kadar buradayız. Toparlanma sürecinde de faaliyetlerimiz olacak." dedi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afetin ilk fazı olan 72 saatte daha çok arama kurtarma enkaz kaldırma ve iç fazın desteklenmesi noktasında devam ettiğini, bundan sonraki süreçte iyileştirme ve erken toparlanma dönemine başlanıldığını söyledi.

Geçen süre zarfını arama kurtarma ekiplerine, afetten etkilenen vatandaşlara ve evine korkup giremeyen vatandaşlara destekle geçirdiklerini vurgulayan Kınık, "Bu geçen süre zarfında vatandaşlarımıza günlük 70 bin kişilik yemek dağıtımı ile hizmet ettik. Psiko-destek hem bundan sonra çok önemli hem de şu ana kadar öne arz ediyor. Afetten etkilenmiş, yaralanmış ve bu süreçten olumsuz etkilenmiş afetzedelere destek çok önemli. Bu anlamda özellikle çocuklarımıza psiko-destek hizmeti verdik. Bu anlamda psikologlarımız yaklaşık 600 vatandaşımıza ulaşıp destekte bulundu." diye konuştu.

"Arkadaşlarımız sahada seferberler"

Maddi anlamda zor durumda olan afetzede vatandaşlara desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Kınık, ilk etapta 10 bin kadar aileye alışveriş kartlarının hızlı bir şekilde dağıtımına girdiklerini, farklı boyutlardaki insani destek anlamında da çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Kınık, giysi, gıda, hijyen malzemesi gibi dağıtımları da yürüttüklerini anlatarak, "Bir yandan doğal afeti yaşadık bir yandan da biyolojik afet olan Kovid-19 dönemini de yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın bu riski de yaşadığını biliyoruz. İzmir de vakaların yoğun görüldüğü şehirlerden biri. Dolayısıyla vatandaşlarımıza kişisel koruyucu ekipman noktasında 1 milyonu aşkın maske ve dezenfektan dağıtımı için arkadaşlarımız sahada seferberler." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçları bitene kadar buradayız"

AFAD koordinasyonunda kurulan çadır kentlerde kalan afetzedelere yönelik bir plan çerçevesinde çalıştıklarına işaret eden Kınık, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız evlerine kafalarını sokana kadar buradayız. Toparlanma sürecinde de faaliyetlerimiz olacak. Çok boyutlu olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk Kızılay, günlük 250-300 kişilik bir ekiple sahada. Çalışmalarımız 7/24 vardiya sistemiyle devam ediyor. Çevre illerden gönüllülerimiz var. Elazığ depremini yaşamış vatandaşlarımız burada. Aslında karşılıklı dayanışmanın örneklerini yaşıyoruz. Mutfak personelimiz, psikiyatristlerimiz, saha görevlilerimiz ve gönüllülerimiz İzmirli vatandaşlarımızın ihtiyaçları bitene kadar burada çalışmalarını sürdürecekler."

Kınık, İzmir'de yaşanan felaketi devletin çok iyi yönettiğine değinerek, "Devletimiz buradaki operasyonu büyük bir olgunluk ve kaliteyle sürdürüyor. Bundan sonraki iyileşme ve iyileştirme döneminde de aynı şekilde, barınma, yeni yerleşim yerlerinin yapılması, kentsel yapı stoklarının yapılandırılması, afetin zararlarının toparlanması noktasında da sahada olacağız. Bu süreci milletçe hep birlikte atlatacağız ve vatandaşlarımızın sürekli yanlarında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bebek maması, bebek bezi, hijyen setleri yardımlarına yönelelim"

Türkiye'nin her noktasından farklı şekilde bir yardım yarışı olduğunu vurgulayan Kınık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda evlerine giremeyen vatandaşlarımızın ihtiyaçları devam ediyor ve bunlara destek vermek zorundayız. Şu anda evlerini, yakınlarını kaybetmiş insanlarımızın her türlü desteğe ihtiyacı var. Özellikle yaşlılarımızın, çocuklarımızın, bebeklerimizin ve hamilelerin ihtiyaçlarına yönelik, bebek maması, bebek bezi, hijyen setleri, battaniye gibi yardımlar alıyoruz. Bu temel ihtiyaçlar devam edecek ve yardım yapan vatandaşlarımıza çağrımız bu yönde olacaktır."