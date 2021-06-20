Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Gazze'de - Son Dakika

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gazze'ye gelen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, açılışı yapılan Afet ve Lojistik Merkez binasında Filistin Kızılayı Genel Başkanı Yunus el-Hatip ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Kınık "Bugün Filistin'de Gazze'deyiz. Filistin Kızılayı ile birlikte Gazze'deki yıkımı yerinde incelemek, faaliyetlerimizi birlikte planlamak, yardımlarımızı artırmak, gerek Batı Şeria ve Kudüs, gerekse de Gazze'deki insani faaliyetlerimizi artırmak için bugün Gazze'de bulunuyoruz" dedi.

Kınık, "Çok değerli kardeşim Doktor Yunus Bey ve arkadaşlarımızla birlikte daha önceden açmaya gayret ettiğimiz Gazze'nin en büyük lojistik merkezini bugün açıyoruz. Burası; gerek insani yardım, gerekse de afet noktasında Gazze'nin en büyük lojistik merkezi oldu" dedi.