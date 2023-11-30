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Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevine mahkeme kararıyla son verildi - Son Dakika

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevine mahkeme kararıyla son verildi

TSK'nın kimyasal silah kullandığına ilişkin sözleriyle kamuoyunda infial yaratan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Fincancı'nın ve TTB Merkez Konseyi görevden alınmaları talebiyle açılan davada da karar çıktı. Mahkeme kararıyla Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi görevden alındı.

30.11.2023 - 19:07,  Güncelleme: 19:57
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Mahkeme kararıyla TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevine son verildi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 'terör propagandası yapmak' suçundan 27 Ekim 2022 tarihinde tutuklandı. 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan dava, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'yetkisizlik' kararı verilerek İstanbul'a gönderildi.

TTB MERKEZ KONSEYİ ÜYELERİ GÖREVDEN ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca TTB Merkez Konseyi ve Fincancı'nın kuruluş amaçlarına aykırı faaliyette bulundukları gerekçesiyle görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle davaname hazırlayarak, Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi. Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı. Hakim, bu duruşmada dosyanın karara bağlanacağını söylemesi üzerine avukatlara söz verdi. Avukatlar, başsavcılığın TTB Merkez Konseyinin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi. Kararını açıklayan hakim, TTB Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesine hükmetti.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, mahkeme kararıyla görevden alındı
Şebnem Korur Fincancı

TTB'NİN GÖREVDEN ALINAN MERKEZ KONSEYİNDE KİMLER VAR?

  • Dr. R. Şebnem Korur Fincancı (Başkan)
  • Dr. Ali İhsan Ökten (II. Başkan)
  • Dr. Vedat Bulut (Genel Sekreter)
  • Dr. Alican Bahadır (Muhasip Üye)
  • Dr. Ahmet Karer Yurtdaş (Veznedar Üye)
  • Dr. Adalet Çıbık (Üye)
  • Dr. Kazım Doğan Eroğulları (Üye)
  • Dr. Onur Naci Karahancı (Üye)
  • Dr. Nursel Şahin (Üye)
  • Dr. Aydın Şirin (Üye)
  • Dr. Lütfi Tiyekli (Üye)

FİNCANCI'DAN TSK'YA KİMYASAL SİLAH İFTİRASI

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaşanan olayda TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, katıldığı televizyon programında, TSK'ya kimyasal silah iftirası atmıştı. Mehmetçiğin kimyasal silah kullandığını öne süren Fincancı, "Daha önce de incelemiştim. Belliki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz." demişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca TTB Merkez Konseyi ve Fincancı'nın kuruluş amaçlarına aykırı faaliyette bulundukları gerekçesiyle görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle davaname hazırlayarak, Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne göndermişti.

Türk Tabipleri Birliği, Şebnem Korur Fincancı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevine mahkeme kararıyla son verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevine mahkeme kararıyla son verildi - Son Dakika
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