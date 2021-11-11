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Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak - Son Dakika

Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak

11.11.2021 11:31

Yarın bitecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi kapsamında, 30 ülke en geç 2040 yılına kadar karbondioksit salınımının sıfırlanmasını öngören anlaşmaya imza attı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30 ülkeler, anlaşma kapsamında sıfır emisyonlu araçlara geçiş yapılacak.

2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı yaygın olarak kullanılan adıyla COP26, İskoçya'nın Glasgow şehrinde 31 Ekim'de başladı. Küresel ısınma ve sera gazı salınım oranlarını azaltmak amacıyla 197 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon yarın sona erecek.

30 ÜLKE İMZA ATTI

Zirve kapsamında gerçekleşen en önemli adımlardan biri, karbondioksit (CO2) salınımı konusunda oldu. COP26 çerçevesinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30 ülke, en geç 2040 yılına kadar karbondioksit salınımının sıfırlanmasını öngören anlaşmaya imza attı.

2040 YILINA KADAR SIFIR EMİSYONLU ARAÇLARA GEÇİLECEK

Anlaşma kapsamında söz konusu ülkelerde kentler ve şirketler, en geç 2040 yılına kadar sıfır emisyonlu otomobil ve minibüslere geçecek. Bu konuda uzlaşıldı. Yapılan açıklamada, "Satışı yapılan birinci el otomobil ve minibüslerde karbondioksit salınımının genel olarak 2040 yılına kadar sıfırlanması, öncü pazarlarda ise bu hedefe 2035 yılına kadar ulaşılması için çalışılacağı" kaydedildi.

OTOMOBİL ÜRETİMİNİN ÖNDE GELEN ÜLKESİ ALMANYA İMZALAMADI

Anlaşmaya imza atan ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Danimarka, Polonya, Avusturya, Hırvatistan, İsrail, Kanada, Paraguay, Kenya ve Ruanda da bulunuyor. Otomobil üretiminin devlerinden Almanya'nın mutabakatı imzalamaması ise dikkat çekti.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞİRKETLER İMZALADI

Mutabakatta devletlerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya ve New York kentleri, İspanya'nın Barcelona ve İtalya'nın Floransa kentleriyle Mercedes Benz, Ford, Volvo ve Jaguar Land Rover gibi otomobil şirketlerinin de imzası yer alıyor. İmzacılar arasında otomobil endüstrisine yatırım yapan ya da kendi otomobil filolarına sahip olan Eon, Ikea ve Unilever gibi şirketler de bulunuyor.

Anlaşmaya imza atanlar, içten yanmalı motorla çalışan otomobillerin karbondioksit salmayan araçlara dönüştürülmesi için gerekli koşulları sağlamayı taahhüt etti. Katılımcı otomobil üreticileri de, dünyanın önde gelen pazarlarında en geç 2035 yılına kadar sadece karbondioksitsiz otomobil ve minibüsleri piyasaya sunma, bunun için de gerekli tüketici talebini oluşturacak stratejiler izleme sözü verdi. Mutabakata imza atan otomobil filosu sahibi ya da işleticisi şirketler de, filolarındaki otomobillerin zararlı gaz salınımını en geç 2030 yılına kadar sıfırlamayı taahhüt etti.

Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Otomobil, Türkiye, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak - Son Dakika
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