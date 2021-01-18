Türkiye'den 2020'de 9,5 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi - Son Dakika

Türkiye'den 2020'de 9,5 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi

18.01.2021 11:05
Türkiye'den 2020'de 9,5 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi, System.String[]

Türkiye'den 2020'de 118 ülke ve özerk bölgeye binek otomobil ihracatı yapıldı.

Türkiye'den 2020'de 118 ülke ve özerk bölgeye binek otomobil ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülke ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisi geçen sene 25 milyar 548 milyon 468 bin dolarlık ürün ihraç etti.

Bu rakamın yüzde 37'sini oluşturan binek otomobil dış satımı ise 9 milyar 533 milyon 689 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektör, geçen yıl en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya yaptı. Bu ülkeye dış satım 1 milyar 641 milyon 136 bin dolar oldu.

Fransa'yı, 877 milyon 798 bin dolarlık binek otomobil ihracatıyla İtalya takip etti. İhracatta üçüncü sırada yer alan Almanya'ya ise 852 milyon 949 bin dolarlık binek otomobil satıldı.

Türkiye'nin otomotiv endüstrisi, Birleşik Krallık'a 800 milyon 481 bin, İspanya'ya 693 milyon 700 bin, İsrail'e 559 milyon 115 bin, Polonya'ya da 494 milyon 960 bin dolarlık binek otomobil ihracatı gerçekleştirdi.

Ayrıca, binek otomobil ihracatında Slovenya 452 milyon 782 bin dolarla 8'inci, Belçika 357 milyon 647 bin dolarla 9'uncu, Mısır 331 milyon dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

Japonya'ya binek otomobil ihracatı yüzde 701 arttı

Binek otomobil grubunda 10 milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan pazarlara bakıldığında, bazı ülke ve özerk bölgelere dikkati çeken artışlar yaşandığı görüldü.

Hong Kong'a 2019'da 609 bin dolarlık binek otomobil ihraç edilirken geçen yıl yüzde 1932 artışla 12 milyon 392 bin dolarlık satış kaydedildi.

Japonya'ya geçen yıl, 2019'a kıyasla yüzde 701 yükselişle 16 milyon 362 bin, Azerbaycan'a yüzde 252 artışla 10 milyon 493 bin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yüzde 173 yükselişle 35 milyon 790 bin dolarlık binek otomobil satıldı.

Aynı dönemde Suudi Arabistan'a yüzde 68 artışla 53 milyon 462 bin, Çekya'ya yüzde 25 yükselişle 46 milyon 346 bin, Danimarka'ya yüzde 16 artışla 106 milyon 830 bin, İsviçre'ye yüzde 11 yükselişle 84 milyon 395 bin, Bulgaristan'a da yüzde 8,5 artışla 135 milyon 443 bin dolarlık binek otomobil ihracatına imza atıldı.

Otomotiv Endüstrisi, Otomobil, Türkiye, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den 2020'de 9,5 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Etkisini saat 14.00'e kadar sürdürecek kar yağışı bugün İstanbul'u terk edecek Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak Premier Lig ekibi West Bromwich, Okay Yokuşlu'yu kadrosunda görmek istiyor Fransız Bakan'dan tepki çeken sözler: 5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı Şırnak'ta görüntülendi Kar yağışı İstanbul'a 10 günlük su kazandırdı! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 30 seviyesine çıktı Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı
Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk hediye aldı Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk hediye aldı         
11:53
Kadir Şeker'in babası Kadir Şeker'in babası "gizli tanık" haberlerine isyan etti: Suç duyurusunda bulunacağım         
11:45
Bağda çapa yaparken servet değerindeki gök taşını bulan çiftçi alıcıları bekliyor Bağda çapa yaparken servet değerindeki gök taşını bulan çiftçi alıcıları bekliyor         
11:31
Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten saldırılarla ilgili yorum: Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten saldırılarla ilgili yorum: Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar         
11:26
Almanya'da Pfizer-Biontech aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Almanya'da Pfizer-Biontech aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti         
10:57
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'dan Dilek Özçelik açıklaması: İçim rahat, dünyanın en mutlu 100 insanından biriyim Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'dan Dilek Özçelik açıklaması: İçim rahat, dünyanın en mutlu 100 insanından biriyim         
10:35
Zenit'in Mesut Özil sorusuna yanıtı olay yarattı: G.Saray'a gitmeliydi, daha büyük bir kulüp Zenit'in Mesut Özil sorusuna yanıtı olay yarattı: G.Saray'a gitmeliydi, daha büyük bir kulüp         
10:15
Cinsel organında çıkan sivilcenin 'gazlı gangrene' dönüşmesi nedeniyle ölümden döndü Cinsel organında çıkan sivilcenin 'gazlı gangrene' dönüşmesi nedeniyle ölümden döndü         
10:01
3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi? 3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?         
09:58
Tedbirleri hiçe sayarak partiye katılıp ceza yiyen Rüzgar Çetin'den ilginç talep Tedbirleri hiçe sayarak partiye katılıp ceza yiyen Rüzgar Çetin'den ilginç talep         
09:35
Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi         
09:06
Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti         
09:03
Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti         
08:38
Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı         
08:34
Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor         
08:17
Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 12:17:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'den 2020'de 9,5 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei