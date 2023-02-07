Türkiye'den uluslararası yardım çağrısının ardından Japon Afet Ekibi, ülkeye geldi - Son Dakika
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Türkiye'den uluslararası yardım çağrısının ardından Japon Afet Ekibi, ülkeye geldi

07.02.2023 11:07

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından uluslararası yardım çağrısında bulunmuştur. Birçok ülkenin kısa sürede yardım göndereceğini açıklamasının ardından Japonya'nın Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi, çalışmalara katılmak için ülkeye geldi.

10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli deprem, ülkemizde büyük kayıplara yol açtı. Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir fay üzerinde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 7.4. Şu anda bütün arkadaşlarımız valilerimizle depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik. Bütün birimlerimiz şu anda teyakkuz halinde. Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır." dedi.

JAPONYA EKİPLERİ TÜRKİYE'DE

Birçok ülke Türkiye'ye yardım edeceğini açıklarken Japonya, Türkiye'ye taziye dileklerini ileterek Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'ni deprem bölgesine göndereceğini açıkladığı ekipler ülkemize geldi.

15 KİŞİLİK EKİP GÖNDERECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞLARDI

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nin Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin yazılı açıklama yapmış açıklamada, "Japonya'dan gönderilmesi planlanan Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nin 3 üyesinden oluşan bir öncü ekip ile 15 kişilik kurtarma ekibini taşıyan uçağın bugün Haneda Havalimanı'ndan havalanıp, İstanbul aktarmalı olarak Adana'ya ulaşacağı" belirtilmişti.

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Kahramanmaraş, Japonya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'den uluslararası yardım çağrısının ardından Japon Afet Ekibi, ülkeye geldi - Son Dakika
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