Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji işbirliği - Son Dakika

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi ile Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji ve madencilik alanlarında işbirliği yapılacak, iki ülke bu alanlarda ortak arama yapabilecek.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan Kılıç, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ konusunda yaşanan gelişmelere değinerek, TBMM'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Azerbaycan'ın koşulsuz olarak yanında olduğunu, bu noktada her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin de Kılıç, "Türkiye'nin haklı olan mücadelesinde hiçbir zaman geri adım atmayacağını zaten her platformda dile getiriyoruz. Dün Genel Kurul çalışmalarında da iki tezkere kabul edildi. Tezkerelerin müzakeresinde gördük ki TBMM'de de Türkiye'nin çıkarları konusunda, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasında hiçbir tereddüt ve şüphe yoktur" dedi.