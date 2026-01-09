Türkiye’nin İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika
Türkiye'nin İhracatı Rekor Kırdı

Türkiye’nin İhracatı Rekor Kırdı
09.01.2026 14:20
Bakan Kacır, Türkiye'nin yıllık ihracatının 36 milyar dolardan 273,4 milyar dolara çıktığını duyurdu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2002 yılında 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatının, 273,4 milyar dolara çıktığını belirterek, " Türkiye, bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli programlar için Kütahya'ya geldi. Bakan Kacır, kentte ilk olarak Kütahya Tasarım Teknokent'te düzenlenen 'Kütahya Sanayi ve Teknolojileri Projeleri Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır'ın yanı sıra programda Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat ve AK Parti MKYK üyesi Erkan Güral yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuşmasında, dünyada siyasi ve ekonomik dengelerin derinden sarsıldığı bir dönemden geçildiğini söyledi. Serbest ticaretin yerini, korumacılığa, öz yeterliliğin, dost ve müttefiklerden tedarik yaklaşımına bıraktığını ifade eden Bakan Kacır, "Yapay zekadan yarı iletkenlere, savunma sanayisinden uzay çalışmalarına teknolojinin farklı sahalarında yaşanan rekabet, küresel dengeleri değiştiriyor. Böylesine fırtınalı bir iklimde; güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi altyapısına sahip, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapan ülkeler, kalkınma yarışında öne çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yılda Türkiye'yi küresel fırtınalara karşı sarsılmaz bir kale, yatırımcılar için güvenli bir liman haline getirdik. Dünyanın sayılı üretim merkezleri arasına taşıdık. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada birinci; ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, çelik ve ağaç ürünlerinde Avrupa'da lider bir Türk sanayii inşa ettik" dedi.

Üretim kapasitesi ve kabiliyetlerindeki muazzam sıçramayı ihracatta yeni rekorlarla taçlandırdıklarını anlatan Bakan Kacır, şunları söyledi:

"2002'de 36 milyar dolar düzeyinde olan yıllık ürün ihracatımız, imalat sanayimizin öncülüğünde 273,4 milyar dolara çıktı. Türkiye, bugün, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir. Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta elde ettiği kazanımları sürdürülebilir kılmak adına stratejik adımlar atmaya devam ediyoruz. Altyapısı, lojistiği, kümelenme imkanları ve nitelikli istihdam kapasitesiyle ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu tahkim eden OSB'lerimizin sayısını 191'den 371'e çıkardık. OSB'si olmayan ilimiz kalmadı."

KÜTAHYA'DAKİ YATIRIMLAR

Kütahya'ya yapılan sanayi ve teknoloji yatırımlarından bahseden Bakan Kacır, "Kütahya'mız da sanayide başlattığımız topyekun seferberlikten elbette payını alıyor. Şehrimizde üretimi büyütmek, istihdamı artırmak için 23 yılda organize sanayi bölgelerimizin büyüklüğünü 5,5 kata 420 hektardan 2 bin 254 hektara çıkardık. Hayata geçen yeni yatırımlarla organize sanayi bölgelerimiz bünyesinde ilave 22 bin 500 istihdam oluşturduk. Kütahya'yı üretimiyle, istihdamıyla, ihracatıyla Türkiye Yüzyılı'nın örnek şehirleri arasına taşıdık. Bundan sonra da Kütahya'nın sanayi altyapısını daha da güçlendirerek, katma değerli üretimi büyüten, rekabet gücünü artıran, gençlerimize yeni iş kapıları açan bu yükseliş ivmesini kararlılıkla sürdürmek en büyük arzumuzdur" dedi.

Sanayi ve teknoloji yatırımlarının yanı sıra sanayicilerin yükünü hafifletmeyi ve modern üretim alanları inşa etmeyi öncelikli hedef olarak gördüğünü dile getiren Bakan Kacır, "İşte bu doğrultuda, Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgemizin 386 hektarlık etabının altyapı çalışmalarını tamamladık. Yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu, elektrik ve telekomünikasyon ağlarından oluşan tüm modern altyapı sistemleri hazır dev bir üretim alanını yatırımcılarımızın ve sanayicilerimizin hizmetine sunduk. Toplam 755 milyon lirayı bulan bu kapsamlı altyapı hamlemizle Kütahya'mızda yeni yatırımların önünü açtık. OSB'mizin 2'nci Etap 185 hektarlık altyapı projesini de süratle tamamlayarak şehrimizin üretim kapasitesine ve istihdamına ilave katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

81 İLE MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

Gençlerin erken yaşta teknolojiyle temas kurabileceği, düşünen, tasarlayan ve üreten bir ekosistemi güçlendirmek için 81 kentte Milli Teknoloji Atölyeleri kurmak üzere harekete geçtiklerini vurgulayan Bakan Kacır, "Bugün Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ndeki atölye ile ülkemizin yarınlarını inşa edecek genç mucitlerimizin, genç girişimcilerimizin ufkunu açıyoruz. TÜBİTAK tarafından sağlanan 30 milyon liralık destekle hayata geçirilen bu atölyede gençlerimiz, tasarımdan üretime, yapay zeka uygulamalarından robotik sistemlere kadar geniş bir teknoloji alanında donanım ve altyapıya erişim imkanı elde edecek. Gençlerimiz, fikirlerini test edip, geliştirecek ve somut ürünlere dönüştürebilecekler" ifadelerini kullandı.

Teknokent bünyesindeki firmaları ve atölyeleri gezip öğrencilerle de sohbet eden Bakan Kacır, ardından makamında ziyaret ettiği Kütahya Valisi Musa Işın'dan da şehirde sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: DHA

