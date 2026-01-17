Türkiye'nin İlk Doğum Dostu Ebe Destek Merkezi Açıldı - Son Dakika
Sağlık

Türkiye'nin İlk Doğum Dostu Ebe Destek Merkezi Açıldı

Türkiye'nin İlk Doğum Dostu Ebe Destek Merkezi Açıldı
17.01.2026 10:19
Ankara'da açılan merkez, gebelere bire bir ebe desteği sunarak doğum süreçlerini kolaylaştırıyor.

SAĞLIK Bakanlığı tarafından yürütülen Normal Doğum Eylem Planı ve 'Her Gebeye Bir Ebe' yaklaşımı kapsamında, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi bünyesinde Türkiye'nin ilk 'Doğum Dostu Ebe Destek Merkezi' hizmete açıldı.

Gebelikten doğum sonrasına kadar anne adaylarına bire bir ebe refakati sunan merkezde, 10 ebe polikliniği ile gebe okulu bir arada hizmet veriyor. Merkez sayesinde anne adayları doğuma hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlanırken, merak ettikleri konularda doğrudan ve sürekli danışmanlık alabiliyor. Uygulama, bütüncül yapısıyla Türkiye için örnek bir model olarak değerlendiriliyor. Merkezde anne adaylarına; beslenme, egzersiz, doğumda uygulanan ilaç dışı yöntemler, hidroterapi, epidural uygulamalar, aromaterapi, ılık duş, emzirme danışmanlığı ve doğum sonrası süreçlere ilişkin pek çok konuda bire bir rehberlik sağlanıyor.

DEĞERLİ HİSSETMELERİ HEDEFLENİYOR

Doğum Dostu Ebe Destek Merkezi'nin fiziki imkanları, ebelere özel ve onları destekleyecek şekilde tasarlandı. Danışmanlık alanları, eğitim salonları ve bire bir görüşme odalarıyla anne adaylarının kendilerini rahat, güvende ve değerli hissetmeleri hedefleniyor. Merkez, yalnızca sağlık hizmeti sunmakla kalmayıp, destekleyici bir doğum kültürü oluşturmayı amaçlıyor. Anne ve bebek sağlığını merkeze alan modelin, Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

'HİZMETTEN ÇOK FAZLA MEMNUNLAR'

Açılış töreninde konuşan Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, merkezin gebelerin birçok hizmeti tek noktadan alacakları bir yapısının olduğunu belirterek, "Biraz önce de gebelerimizle birlikte olduk. Doğum yapan gebelerimizle, bebeklerimizle birlikte olduk. Hepsi de bu hizmetten çok fazla memnunlar. Doğum süreçlerinin tamamını bu merkezlerimizde geçirdiler ve sonrasında da sağlıklı şekilde çocuklarını dünyaya getirmiş oldular. Bu merkezlerin sayısını da hem Ankara'da hem Türkiye'de çok daha fazla şekilde arttırmak istiyoruz" dedi.

'EŞ VE REFAKATÇİLER DE EĞİTİMLERE DAHİL EDİLİYOR'

Kurtcebe, merkezlerde yalnızca anne adaylarının değil, eş ve refakatçilerin de eğitimlere dahil edildiğini vurgulayarak, "Doğum süreçleri hakkında bilgi veriyoruz. Onların doğumlarda nelerle karşılaşabileceğini anlatıyor arkadaşlarımız. Sonrasında da doğum odalarımızı, doğumhanelerimizde gösteriyoruz. Hiçbir bilinmezliğe girmeden, herhangi bir endişeye kapılmadan doğum sürecinin nasıl kolaylıkla yürütülebileceğini arkadaşlarımız burada detaylarıyla hem görsel olarak hem de yerinde göstererek bunları dile getiriyor. Eğitimlerin sonucunda çok mutlu bir şekilde ailelerimiz buradan ayrılıyor" diye konuştu.

'1725 GEBEYE BİRE BİR DESTEK VERDİK'

Etlik Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Başhekimi Çağanay Soysal ise merkezin 'Her Gebeye Bir Ebe' yaklaşımının sahadaki karşılığı olduğunu belirterek, "Biz 10 adet ebe polikliniği açtık. 10 adet ebe polikliniğinin 6 tanesi gördüğünüz bu merkezin içerisinde gebe okuluyla yan yana. Diğer 4 ebe polikliniğimiz de 1'i gebe okullarının gebe polikliniklerinin içinde, 2'si yüksek riskli gebelik perinatoloji polikliniklerinin içerisinde. 1 tanesi de yeniden polikliniklerinin yanında doğumdan sonraki lohusalarımızda hizmet vermek üzere devam ediyor. Biz burayı açalı henüz daha 2 ay olmamasına rağmen, aylık 1725 gebemize bire bir ebe desteği verdik" dedi.

'EĞİTİMDEN GAYET MEMNUN KALDIM'

Merkezden hizmet alarak anne olan Mine Kırca (23), aldığı eğitimin doğum sürecini kolaylaştırdığını belirterek, "Aldığım eğitimden gayet memnun kaldım. Gerek çanta hazırlamakta olsun gerek gebelikte yapmam gerekenlerde olsun, egzersizler olsun çok işime yaradı. Burada yaptığımız hareketleri evde yaptım. Çok fazla yaptım. Bu sayede fazla kilo almadım. Çatlağım bile olmadı neredeyse. Doğumum da normal doğum oldu yaptığım hareketlerden dolayı. İnsanın tedirginliğini alıyor burası. Korkularını alıyor" diye konuştu. (DHA

Kaynak: DHA

Türkiye, Ankara, Sağlık

Son Dakika Sağlık Türkiye'nin İlk Doğum Dostu Ebe Destek Merkezi Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye'nin İlk Doğum Dostu Ebe Destek Merkezi Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.