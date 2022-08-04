Türksat 6A için geri sayım başladı! - Son Dakika
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Türksat 6A için geri sayım başladı!

04.08.2022 21:02
Türksat 6A için geri sayım başladı!

Türkiye'nin ilk tamamen yerli ve milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde fırlatılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ilk tamamen yerli ve milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A için geri sayımın başladığını söyledi. İşte detaylar…

Türksat 6A, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olacak!

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Türksat 5B uydusu, Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketi ile ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral üssünden fırlatıldı. Aradan geçen 6 ayın sonunda ise 14 Haziran'da yörüngedeki yerini aldı.

Türksat 6A için geri sayım başladı!

Sırada ise Türkiye'nin ilk tamamen yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A var. Bu uydu da 2023'ün 2. çeyreğinde yine SpaceX'in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılacak. Bununla birlikte Türkiye de kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10. ülke olacak.

Türksat 5B için yollara düştük (vLog)

42 derece doğu boylamına yerleşecek olan Türksat 6A, Türkiye başta olmak üzere Avrupa'yı, Hindistan'ı, Güney Asya'yı, Orta Doğu'yu ve Kuzey Afrika'yı kapsayacak. Yörüngeye yerleştikten sonra üzerindeki güneş panelleri ise 7.5 kW elektrik üretecek. Bu sayede 15+ yıl boyunca görev yapabilecek.

Yeni uydu ile birlikte Türkiye'nin de aktif kullanımdaki uydu sayısı 10'a çıkacak. Bu projenin ortakları arasında bulunan TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH firmaları da edindiği tecrübeleri uzay ve havacılık sanayii ürünlerine aktararak ihracatta yeni bir kapı aralamayı hedefliyor.

Yörünge42° DoğuFaydalı yük20 Ku-Bant Aktarıcı Hizmet ömrü> 15 yılKuru kütle~1700 kgToplam kütle ~4200 kgGüç üretimi~7 kW (Ömür sonu)

Türksat 5B uydusu neler getirdi?

Türksat 5B'nin uzaya fırlatılmasıyla beraber Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısı beşe, toplam uydu sayısı ise sekize ulaştı. Sabit sınıf uydulara göre 20 kat daha fazla kapasite verimliliği sağlayan 5B, Yüksek Verimli Uydu sınıfında değerlendiriliyor.

Türksat 6A için geri sayım başladı!

Aktif bir şekilde çalışmaya başladığından beri Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerine ait bölgelere hizmet sağlıyor. Ka-Bant yüküyle toplamda 55 Gbps'den fazla veri iletimi gerçekleştiriyor.

Ka-Bant veri iletimi sayesinde diğer uydularla karşılaştırıldığında, 15 katın üstünde daha fazla veri akışı sunacak olan Türksat 5B uydusu; özellikle de havacılık ve denizcilik sektörlerinde büyük rol oynuyor. Aynı zamanda karasal altyapı ile erişilemeyen yerlere ulaşım sağlanarak daha geniş bir internet altyapısı kurulmasına katkı sağlıyor.

4,5 ton fırlatma ağırlığına sahip Türksat 5B, 15kW güç kapasitesi ve yeni nesil elektrikli itki sistemine sahip. 35 yıldan fazla ömür biçilen uydu için Türkiye'nin üç ilinde, Ankara, İzmir ve Van'da yer istasyonları bulunuyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Bakan Karaismailoğlu: 'Hedefimiz 2023 yılının ikinci çeyreğinde Türksat 6A'yı uzaya fırlatmak' Bakan Karaismailoğlu: 'Hedefimiz 2023 yılının ikinci çeyreğinde Türksat 6A'yı uzaya fırlatmak' Bakan Karaismailoğlu: 'Türksat 6A'yı uzaya fırlattığımızda Türkiye, uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden birisi olacak' Bakan Karaismailoğlu: 'Türksat 6A'yı uzaya fırlattığımızda Türkiye, uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden birisi olacak'
Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Türksat, Afrika, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türksat 6A için geri sayım başladı! - Son Dakika

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