Türksat 6A için geri sayım başladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ilk tamamen yerli ve milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A için geri sayımın başladığını söyledi. İşte detaylar…

Türksat 6A, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olacak!

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Türksat 5B uydusu, Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketi ile ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral üssünden fırlatıldı. Aradan geçen 6 ayın sonunda ise 14 Haziran'da yörüngedeki yerini aldı.

Sırada ise Türkiye'nin ilk tamamen yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A var. Bu uydu da 2023'ün 2. çeyreğinde yine SpaceX'in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılacak. Bununla birlikte Türkiye de kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10. ülke olacak.

Türksat 5B için yollara düştük (vLog)

42 derece doğu boylamına yerleşecek olan Türksat 6A, Türkiye başta olmak üzere Avrupa'yı, Hindistan'ı, Güney Asya'yı, Orta Doğu'yu ve Kuzey Afrika'yı kapsayacak. Yörüngeye yerleştikten sonra üzerindeki güneş panelleri ise 7.5 kW elektrik üretecek. Bu sayede 15+ yıl boyunca görev yapabilecek.

Yeni uydu ile birlikte Türkiye'nin de aktif kullanımdaki uydu sayısı 10'a çıkacak. Bu projenin ortakları arasında bulunan TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH firmaları da edindiği tecrübeleri uzay ve havacılık sanayii ürünlerine aktararak ihracatta yeni bir kapı aralamayı hedefliyor.