Tutdere'den Adıyamanlı depremzedeler için konut çağrısı - Son Dakika

Tutdere'den Adıyamanlı depremzedeler için konut çağrısı

23.11.2020 14:12
Tutdere'den Adıyamanlı depremzedeler için konut çağrısı, System.String[]

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyamanlı depremzedelerin konut ihticanı hatırlatarak, insanların mağdur edilmemesi için çağrıda bulundu.

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyamanlı depremzedelerin konut ihticanı hatırlatarak, insanların mağdur edilmemesi için çağrıda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Samsat, Gerger, Çelikhan, Sincik'te konteynerlerde yaşayan depremzedeler için konutların bir an önce yapılarak, teslim edilmesi için çağrıda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Elazığ'da yapılan deprem konutlarıyla ilgili açıklamasını değerlendiren Milletvekili Tutdere, "Bakan Kurum, 2020 yılında Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında altı ay içerisinde 960 konutu yaparak depremzedelere teslim ettiğini ve yılsonu itibarıyla da yaklaşık 8 bin konutu teslim edeceğini söyledi. Evet, bu çok önemli bir başarı, teşekkür ediyoruz size. Ancak maalesef, bu Elazığ depreminin Adıyaman kısmı bakanlığınız tarafından çok görülmüyor. Sivrice depremi sonrası özellikle Gerger, Sincik, Çelikhan bölgesi bu depremden çok olumsuz etkilendi. Şu anda AFAD tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarında yaklaşık 800 konut ağır hasarlı olarak tespit edilmiş ancak bu saate kadar vatandaşlarımız halen o 800 konutta yaşamaya devam ediyorlar, yaşam mücadelesi veriyorlar ve olası bir depremde buradaki bütün yurttaşlarımızın hayati tehlikeleri söz konusu olacaktır. Onun için, özellikle, Adıyaman kısmının da bir an evvel dikkate alınmasını ve buradaki çalışmaların hızlandırılmasını bütün Adıyaman halkı bekliyor ve biz bunu sizden talep ediyoruz. Hepiniz çok iyi hatırlarsınız, Samsat ilçemizde 2017 yılında 5,5; 2018 yılında da 5,1 şiddetinde 2 deprem yaşanmış ve bu depremlerde de binalarda çok ağır hasarlar meydana gelmişti. Bu saate kadar depremin üzerinden yaklaşık üç yıl geçmiş olmasına rağmen Samsat'taki bütün deprem konutları teslim edilemedi. Sadece 1'inci etap 395 konutu teslim ettiniz, 2'nci etabın ihalesi yapıldı ancak köylere hiç dokunmadınız. Köylerdeki ağır hasarlı binaların sahipleri depremzedeler üç yıldır hala konteynerde yaşıyorlar. Buraya gelmeden önce bir muhtar aradı konteynerlerin aktığını ve bu kışı da burada geçirmek zorunda kalacaklarını söyledi. Bu konuda da bakanlığınızın gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Çünkü burada çok büyük bir mağduriyet var" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Tutdere'den Adıyamanlı depremzedeler için konut çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi, Adıyaman, konut, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tutdere'den Adıyamanlı depremzedeler için konut çağrısı - Son Dakika


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