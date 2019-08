Tutuklanan fuhuş zanlısının 'doğru yolu buldum' paylaşımı

MERSİN merkezli 9 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kadın 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Sosyal medya hesabında, 'Doğru yolu buldum' notu ile cübbe ve sarıklı fotoğraf paylaşan şüphelilerden A.K., gazetecilere, "Sıkıntı yok, bizim suçumuz da yok, korkumuz da yok. Buldum tabii, her zaman buluyorum" dedi. Mersin merkez ve tatil beldesi Erdemli ilçesinin Kızkalesi Mahallesi'nde fuhuşa karşı çalışmalarını sürdüren Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın koordinesinde Mersin merkezli 9 ilde operasyon düzenledi. Mersin'in yanı sıra Antalya Bingöl ve Niğde 'de belirlenen adreslere baskın yapan polis, fuhuşa sürüklenen 6'sı yabancı 11 kadın ile kadınlara zorla fuhuş yaptırıp, suça yer ve imkan sağladıkları ileri sürülen 3'ü kadın 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Mağdur kadınlardan yabancı olanlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, diğer 5 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.'SIKINTI YOK'Emniyette sorgulanan 15 şüpheli ise işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi. Sosyal medya hesabında 'Doğru yolu buldum' notu ile sarıklı ve cübbeli fotoğraflar paylaşan şüphelilerden A.K. gazetecilerin sorusu üzerine, "Sıkıntı yok, bizim suçumuz da yok, korkumuz da yok. Buldum tabii, her zaman buluyorum" diye konuştuMahkeme heyeti, aralarında 2 kadının da bulunduğu A.K., A.Ç., A.Z., E.E., E.T., R.K., M.D., S.K., M.A., A.Ç., J.R., F.N.K. ve S.E.'nin tutuklanmasına karar verirken, 1'i kadın 2 şüpheliyi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.