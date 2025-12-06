Kauçuk fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı, çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika
Kauçuk fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı, çok sayıda ekip sevk edildi

06.12.2025 09:09
İstanbul Tuzla'da içerisinde kauçuk ve karton olduğu öğrenilen fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Siyah ve yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı.

Tuzla'da bulunan bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

ALEVLER BİR ANDA HER YERİ SARDI

Yangın, saat 07.30 sıralarında Tuzla Tepeören Mahallesi'ndeki bir kauçuk fabrikasında meydana geldi. Fabrika içerisinde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm alanı sardı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yoğun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yükselen siyah dumanlar havadan da görüntülendi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

  • Umit Umit:
