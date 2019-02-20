Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Rövanş Heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde Rövanş Heyecanı

1 saat önce

Temsilcimiz Galatasaray Portekiz ekibi Benfica'ya, Fenerbahçe ise Rusya'nın Zenit takımına konuk olacakİSTANBUL / DHAUEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak son 32 turu rövanş maçlarının ardından son 16'ya kalacak takımlar belli olacak.

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Temsilcimiz Galatasaray Portekiz ekibi Benfica'ya, Fenerbahçe ise Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak

İSTANBUL/ DHA

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak son 32 turu rövanş maçlarının ardından son 16'ya kalacak takımlar belli olacak.

Fenerbahçe, İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın rövanşında yarın deplasmanda Rusya'nın Zenit ekibine konuk olacak. Saint Petersburg Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.55'te başlayacak.

Evindeki ilk maçı 2-1 kaybeden bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise Portekiz'in Benfica takımı ile deplasmanda TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.

Kupada rövanş maçlarının programı şöyle:

BUGÜN:

20.00 Sevilla (İspanya) - Lazio (İtalya)

YARIN:

20.55 Arsenal (İngiltere) - BATE (Belarus)

20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

20.55 Napoli (İtalya) - Zürih (İsviçre)

20.55 Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)

20.55 Villarreal (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

20.55 Valencia (İspanya) - Celtic (İskoçya)

20.55 Zenit (Rusya) - Fenerbahçe

23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Real Betis (İspanya) - Rennes (Fransa)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Krasnodar (Rusya)

23.00 Genk (Belçika) - Slavia Prag (Çekya)

23.00 Inter (İtalya) - Rapid Wien (Avusturya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Galatasaray

23.00 Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:09 Kaynak: DHA

Benfica, Galatasaray, Portekiz, Avrupa, Spor
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