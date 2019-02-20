UEFA Avrupa Ligi'nde Rövanş Heyecanı
1 saat önce
Temsilcimiz Galatasaray Portekiz ekibi Benfica'ya, Fenerbahçe ise Rusya'nın Zenit takımına konuk olacakİSTANBUL / DHAUEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak son 32 turu rövanş maçlarının ardından son 16'ya kalacak takımlar belli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:09 Kaynak: DHA
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