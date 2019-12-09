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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona eriyor

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. hafta heyecanı yarın başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona eriyor, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Bu sezon finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin gruplardaki son karşılaşmaları, yarın ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, 5 maçta 2 puan elde ettiği A Grubu'nda çarşamba günü TSİ 23.00'te Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibine konuk olacak.

Ligde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.55 Napoli (İtalya) - Genk (Belçika)

20.55 Salzburg (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya)

23.00 Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya)

23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)

23.00 Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya)

11 Aralık Çarşamba:

20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Manchester City (İngiltere)

20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Atalanta (İtalya)

23.00 PSG (Fransa) - Galatasaray

23.00 Club Brugge (Belçika) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Juventus (İtalya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere, İspanya, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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