Son Dakika Haberleri: Uğur Dündar'dan Başkan Atabay'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Uğur Dündar'dan Başkan Atabay'a Hayırlı Olsun Ziyareti

28 dakika önce

Gazeteci Uğur Dündar, önceki dönem Denizli milletvekili Melike Basmacı ve önceki dönem Bursa milletvekili Dr. Ceyhun İrgil', Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Uğur Dündar'dan Başkan Atabay'a Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
Gazeteci Uğur Dündar, önceki dönem Denizli milletvekili Melike Basmacı ve önceki dönem Bursa milletvekili Dr. Ceyhun İrgil', Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gazeteci Uğur Dündar ve Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın 25. Dönem Milletvekilliği döneminde birlikte çalıştığı önceki dönem Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil ve önceki dönem Denizli Milletvekili Melike Basmacı, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası, İzmir'de seçimi kazanan Belediye Başkanlarını ziyaret ettikten sonra 6 Nisan Cumartesi günü, ilk durağı Efeler ilçesi oldu. Yakın arkadaş oldukları bilinen; Dündar, İrgil, Basmacı ve Atay birlikte yemek yediler.

Ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Efeler Halkına kendimizi anlatmak için Efeleri mahalle mahalle gezdik, çok çalıştık. Projelerimizi halkımıza anlattık. Halkımız emeğimizin karşılığını 31 Mart'ta sandıkta verdi. Geçtiğimiz Perşembe günü mazbatamızı aldık ve görevimize başladık. Telefonla arayarak ve makamımıza gelerek bizi tebrik eden tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Tabi ki en büyük teşekkürü bize güvenerek Efeler'i bize emanet eden Efeler Halkına ediyorum" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:17 Kaynak: İHA

Denizli, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Uğur Dündar, Güncel
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