Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Politika

Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak

Fransa ve İngiltere, Ukrayna\'ya güç konuşlandıracak
06.01.2026 21:50
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'ya uluslararası güç konuşlandırılması yönünde niyet beyanı imzaladı. Buna göre Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes sağlandıktan sonra Ukrayna'da askeri merkezlerin kurulacağı öğrenilirken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya vardık. Türkiye, deniz savunmasında sorumluluk almaya istekli." dedi.

Ukrayna, Fransa ve İngiltere liderleri kritik bir anlaşmaya imza attı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'ya uluslararası güç konuşlandırılması için iyi niyet beyanını imzaladı.

UKRAYNA'DA ULUSLARARASI ASKERİ GÜÇ KONUŞLANDIRILACAK

İngiltere Başbakanı Keir Starmer beyanla ilgili, "İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna, Fransa ve İngiltere arasında imzalanan Ukrayna'ya uluslararası güç konuşlandırılmasına ilişkin niyet beyanı hakkında, "Bir ateşkesin ardından İngiltere ve Fransa, Ukrayna genelinde askeri merkezler kuracak ve Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere silah ve askeri teçhizatlar için korumalı tesisler inşa edecek" dedi.

Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
İngiltere Başbakanı Keir Starmer

"ASIL ÜZERİNDE ÇALIŞMAMIZ GEREKN KONU TOPRAK MESELESİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile devam eden barış anlaşması müzakerelerine değinerek, "Asıl üzerinde çalışmamız gereken konu toprak meselesi. Faydalı olabilecek bir dizi fikrimiz var. Eğer bazı başlıklar ekiplerimiz arasında çözülemez ve tıkanmış halde kalırsa, liderler olarak sürece dahil olabiliriz" dedi.

Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski

"TÜRKİYE, DENİZ SAVUNMASINDA SORUMLULUL ALMAYA İSTEKLİ"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklaması ise dikkat çekti. Macron, "Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya vardık. Türkiye, deniz savunmasında sorumluluk almaya istekli." dedi.

Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

AB: UKRAYNA'NIN GARANTİ SİSTEMİNE KATKI SUNMAYA HAZIRIZ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'da ateşkesten sonra devreye girecek siyasi ve hukuki açıdan bağlayıcı garanti sistemine katkı sunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Costa, Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı. Toplantının verimli geçtiğini aktaran Costa, "Ateşkes yürürlüğe girdiğinde devreye girecek siyasi ve hukuki açıdan bağlayıcı garanti sistemine katkı sunmaya hazırız." ifadesini kullandı.

ALMANYA BAŞBAKANI: SORUMLULUKLARIMIZI ÜSTLENECEĞİZ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından yapılan ortak basın toplantısında konuştu. Merz, "Gönüllüler Koalisyonu olarak sorumluluklarımızı üstleneceğiz. Silahlanma, eğitim ve finans yoluyla gelecekte Ukrayna'da, Rusya için caydırıcı bir güç oluşturacak silahlı kuvvetlerin bulunmasını sağlamaya yardımcı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Almanya Başbakanı Friedrich Merz

"UKRAYNA'YA KOMŞU NATO BÖLGESİNDE KUVVET BULUNDURABİLİRİZ"

Ateşkesin, Gönüllüler Koalisyonunun aktif rol alabileceği şekilde organize edilmesi gerektiğinin altını çizen Merz, tam olarak bunun için çalıştıklarını söyledi.

Merz, "Almanya, siyasi, mali ve askeri olarak desteklemeye devam edecek. Örneğin, ateşkes ilan edilmesinin ardından Ukrayna'ya komşu bir NATO bölgesinde kuvvet bulundurabiliriz." dedi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak - Son Dakika

