Ukraynalı eski milli futbolcu, İzmir'den barış çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ukraynalı eski milli futbolcu, İzmir'den barış çağrısı yaptı

13.03.2022 19:30
Ukraynalı eski milli futbolcu, İzmir'den barış çağrısı yaptı

Anderlecht, Fiorentina, Dinamo Kiev, Malaga, Genk gibi kulüplerin formalarını giyen Ukraynalı eski milli futbolcu Oleksandr Yakovenko, ülkesine bir an önce barış gelmesini beklediklerini söyledi.

Anderlecht, Fiorentina, Dinamo Kiev, Malaga, Genk gibi kulüplerin formalarını giyen Ukraynalı eski milli futbolcu Oleksandr Yakovenko, ülkesine bir an önce barış gelmesini beklediklerini söyledi.

Oleksandr Yakovenko ile Ukrayna'nın eski milli futbolcusu ve teknik direktörü babası Pavlo Yakovenko'nun da aralarında bulunduğu aile üyeleri, kara yoluyla Kiev'den 8-9 gün süren yolculuğun ardından İzmir'e ulaştı.

Yakovenko, İzmir'in Çeşme ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, savaş başladığında Ukrayna'da bulunduğunu ve başkent Kiev'de yaşayan anne, baba, büyükanne ile büyükbabasını Türkiye'ye getirmeye karar verdiğini söyledi.

"Ailemi Kiev'den çıkarabilecek tek kişi bendim"

Babası Pavlo Yakovenko'nun geçen yıl Bodrum'da beyin ameliyatı geçirdiğini ve onun sağlık kontrollerinin de Türkiye'de yapıldığını anlatan Yakovenko, "Onun için de Türkiye'ye gelmeye karar verdik. Ailemi Kiev'den çıkarabilecek tek kişi bendim." dedi.

Savaşın başladığı ilk gün bir görüşme için Odessa'da olduğunu aktaran Yakovenko, kaldığı otelin yaklaşık 50 metre yakınına bomba düştüğünü, Odessa'dan Kiev'e yaklaşık 4-5 saatlik yolu taksiyle 8-9 saatte gidebildiğini dile getirdi.

Türkiye'ye 2 gün önce geldiklerini ve dün Manisa'da trafik kazasına karıştığını belirten Yakovenko, şunları söyledi:

"Kiev'den çıktıktan sonra yolculuğumuz 8-9 gün sürdü. Arabada yaşlılar vardı, aracı kullanabilecek tek kişi bendim. Günde 7-8 saat yol alarak yolculuk gerçekleştirdik. Bursa'dan İzmir'e gelirken, Akhisar'da bir araç bize çarptı. Kazada yaralanan herkesin sağlık durumları iyi, buna seviniyoruz."

"Ukrayna ordusu ülkemizi savunuyor"

Ukrayna ordusunun ülkesini güçlü bir şekilde savunduğunu dile getiren Yakovenko, şöyle devam etti:

" Çeçenistan'da ve Afganistan'da yapılan savaştan daha fazla Rus askeri hayatını kaybetti. İki hafta içerisinde yaklaşık 15 bin Rus askeri hayatını kaybetti. Ukrayna ordusunun hiçbir sıkıntısı yok. Rus askerleri Kiev'in içerisine giremiyor. Rusların düşüncesi 2-3 günde Kiev'i almaktı fakat böyle bir şey onlar için mümkün olmadı. Sadece Kiev'in etrafındaki birkaç kasabaya girebildiler. Ukrayna ordusu ülkemizi daha güçlü savunuyor."

"Barış istiyoruz"

Savaşın bir an önce bitmesini istediğini söyleyen Yakovenko, "En büyük umudum, savaş biterse aynı yolu insani koşullarda tekrar dönmek istiyorum. Fakat politikacılar ne düşünüyor, ne yapacak bilemiyorum. Tek umudumuz savaşın bir an önce bitmesi, ne kadar çabuk biterse bütün Ukrayna halkı için bu kadar iyi. Biz barış istiyoruz." diye konuştu.

Yakovenko, Türk halkının kendilerine çok misafirperver davrandığını belirterek, herkese teşekkür etti.

Bu arada, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Yakovenko'nun kullandığı ciple çarpışan otomobilde bulunan ve kazada yaralanan aynı aileden 4 kişinin tedavilerinin tamamlandığı ve taburcu edildikleri öğrenildi.

Ukraynalı eski milli futbolcu, İzmir'den barış çağrısı yaptı

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Ukrayna, Milli, İzmir, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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