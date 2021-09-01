Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Çalışkan toplu sözleşme dönemini değerlendirdi - Son Dakika

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Malatya'da sendika temsilcileriyle yaptığı toplantıda kendi hizmet kollarında toplu sözleşmeyle elde ettikleri koruyucu giyim yardımının 2022 yılı itibariyle hayata geçmesi için genel müdürler ve kurum yetkilileriyle görüşmeler yapacaklarını söyledi.

Bir otelde düzenlenen Ulaştırma Memur-Sen Bölgesel Teşkilat Toplantısında konuşan Çalışkan, imzalanan 6. dönme toplu sözleşmenin ağustos ayında imzalandığını hatırlatarak, çok başarılı bir sözleşmenin imzalandığının bildirdi.

Toplu sözleşme hükümlerinin dışında 3600 ek gösterge ile sözleşmeliye kadro düzenlemesinin 2022 yılı içerisinde kanuni düzenlemelerin yapılacağının da kararlaştırıldığını anlatan Çalışkan, şöyle devam etti:

"Memur-Sen Konfederasyonu ile birlikte Çalışma Bakanlığı bu düzenlemeleri 2022 yılı içerisinde hayata geçirecektir. Hizmet kollarımızda TCDD ve Devlet Hava Meydanlarında, Ulaştırma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında aldığımız kazanımlarla önemli bir noktaya geldik. Hizmet kolumuzda koruyucu giyim yardımını tüm kurumlarımızda alınmasını sağladık, genel müdürler ve kurum yetkilileriyle bu kazanımın 2022 yılı itibariyle hayata geçmesi için bu aylarda görüşmeleri yapacağız. Devlet Hava Meydanlarında ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde havacılık tazminatının yüzde 50 oranında arttırılmasını, demiryollarında gece tazminatlarının 200 liraya çıkmasını sağladık. Mesai ücretlerini Devlet Hava Meydanları ile demiryollarında 4 katına çıkarılmasını sağladık. Sözleme ikramiyesini 3 ayda 400 liraya çıkması sağlandı, bu ikramiyeden sendikalı personel yararlanacaktır, bu aylık 100 lira seyyanen zam anlamına gelmektedir. Güvenlik görevlilerimizin 8 puanlık yaklaşık 150 lira ek ödeme artışı sağladık. Hızlı tren makinistlerimizin tazminatlarını yükselttik. Başarılı bir toplu sözleşme imzaladık."

Toplu sözleşmede genel kazanımları artırdıklarına işaret eden Çalışkan, geniş bir kesimin sözleşmedin memnun olduğunu düşündüğünün belirtti.

Çalışkan, toplantının ardından kentte iş yeri ziyaretleri yaparak, üyelerini dinleyeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Murat Olgun, İbrahim Uslu, Ulaştırma Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Mustafa Adak ile Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Van, Şırnak, Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'ın şube yönetimleri ile ilçe ve işyeri temsilcileri katıldı.