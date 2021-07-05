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Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu tamamlandı - Son Dakika

Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu tamamlandı

05.07.2021 14:43
Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu tamamlandı, System.String[]

Dağ ve tabiat sporlarının global merkezi haline gelen Erciyes, Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'na beşinci kez ev sahipliği yaptı.

Kayseri Erciyes A.Ş öncülüğünde Middle Earth Travel organizasyonu ile düzenlenen Ultra Dağ Maratonu Mercedes-Benz yetkili bayi Bayraktarlar Merkay'ın ana sponsorluğunda ve G-Schock, Decathlon, Migros, Casio, Meysu, Aygaz, Zuber, Kayseri Gross, Kumsmall, Vaneda, The Kayseri Loft, Erciyes Hill, Argeus Events, Reyhan Sucukları,Nuh'un Ankara Makarnası, Ulaşım A.Ş ve Spor A.Ş destekleri ile gerçekleşti.

Türkiye'de bir ilke daha Erciyes'te imza atıldı. 2.200 metrede startı verilen Erciyes Dağ Maratonu, sıcak hava balonu ile görsel oluşturdu.

Uluslararası Patika Koşuları Birliği (International Trail Running Association - ITRA) sertifikalı Erciyes Dağ Maratonu'na Türkiye başta olmak üzere ABD, Rusya, Güney Afrika, Sırbistan, İngiltere, Danimarka, İsveç, Ukrayna ve İran'dan toplam 250 atlet katıldı. Usta atletler Vertical Kilometer (VK), 64K, 25K ve12K olmak üzere 4 farklı etapta koşarak Erciyes'in volkanik tepelerini aşarak, patikaları geçti.

VK etabında erkeklerde Aykut Kırsay birinci, Hakan Akalp ikinci, Özgür Özdoğan ise üçüncü geldi. Kadınlarda ise Itır Atadiyen birinci olurken Erife Emre ikinci Rusya'dan Tatiana Prozorova üçüncü oldu.

64K etabında Murat Kaya birinci, Cevdet Alyılmaz ikinci, Mehmet Zahir Kül üçüncü geldi. Bu parkurda yarışan atletler 64 kilometrelik zorlu arazide Erciyes Dağı'nın dört bir yanını 360 derece koştu.

Sarı Göl'den başlayan 25K etabında erkeklerde birinci Özgür Özdoğan, ikinci Erhan Çalışkan, üçüncü ise Abdullah Özdemir olurken, kadınlarda Itır Atadiyen birinci, Burcu Çetinkaya ikinci Çağdaş Özer üçüncü geldi.

12K etabında erkeklerde Aykut Kırsay birinci, Hakan Akalp ikinci, Mustafa Ekseri üçüncü gelirken, kadınlarda birinci Yücel Gizem Savcı, ikinci Günseli Bişgen, üçüncü ise Amerikalı koşucu Charlotte Harmon oldu.

Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 7-12 yaş arasındaki çocuklar için de Çocuk Maratonu düzenledi.

10 ülkeden atletin katılım gösterdiği Erciyes Dağ Maratonu'nda derece elde eden sporculara düzenlenen tören ile madalya ve kupaları verildi. Öte yandan Kayseri Erciyes A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, organizasyona destek veren sponsorlara teşekkür plaketi takdim etti.

Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu tamamlandı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kayseri, Erciyes, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu tamamlandı - Son Dakika


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