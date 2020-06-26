Uluslararası öğrenciler için Türkiye'deki eğitim fırsatları anlatıldı - Son Dakika

Uluslararası öğrenciler için Türkiye'deki eğitim fırsatları anlatıldı

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, uluslararası öğrenciler için Türkiye'deki eğitim fırsatlarının anlatıldığı çevrimiçi panele katıldı.

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, uluslararası öğrenciler için Türkiye'deki eğitim fırsatlarının anlatıldığı çevrimiçi panele katıldı.

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Türkiye'de öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenciler için 5 üniversiteden katılımcıların yer aldığı çevrimiçi panel düzenlendi. "Uluslararası Öğrenciler İçin Türkiye'deki Eğitim Fırsatları" adlı etkinlikte Bartın Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden akademisyenler konuştu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştiren panelin moderatörlüğünü ise Dr. Azad Osmanlı yaptı.


Video panelde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, Bartın Üniversitesi hakkında bilgiler vererek, "Bartın Üniversitesi ülkemizin 81 ilinden olduğu gibi 57 farklı ülkeden de binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan bir yükseköğretim kurumudur. Bartın Üniversitesi ailesinin değerli fertlerinden olan ve sayısı bini aşan uluslararası öğrencilerimizi yaşam boyu sürecek öğrenme yolculuğumuzda yol arkadaşları olarak görüyoruz. Kaliteyi merkeze alarak sürdürdüğümüz tüm çalışmalarımızda öğrencilerimizi merkeze alıyoruz. Hızla gelişiyoruz ve nitelikten taviz vermeden büyüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi kaliteden ödün vermeden yürüyüşümüze devam ediyoruz" dedi.


Bartın Üniversitesi'nin tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle nadide bir şehirde bulunduğunu da ifade eden Prof. Dr. Yazıcı, "Türkiye'nin genç üniversitelerinden biri olmasına rağmen kısa zamanda kendini geliştirerek saygın bir noktaya gelen Bartın Üniversitesi'nde öğrencilerimize gelecekleri için iyi bir başlangıç sunuyoruz. Öğrencilerimiz iyi bir eğitimin yanı sıra üniversite hayatlarını tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle Bartın'da geçirmelerini de onlar için bir fırsat olarak görüyoruz. Ankara'ya 3, İstanbul'a ise 5 saat uzaklıkta olan Bartın, doğası ve birbirinden güzel plajlarıyla önemli bir cazibe merkezi durumunda. Bilinenin aksine ABD ve Avrupa'daki çoğu ülkeden güvenli olan ülkemizin en güvenli şehirlerinden biri yine Bartın olduğunu vurgulamak istiyorum. Ayrıca bir öğrenci şehri olan Bartın'da öğrencilerimiz barınma konusunda da bir sıkıntı yaşamadan öğrenimlerine devam edebilmektedir" diye konuştu.


Prof. Dr. Yazıcı, yeni tip Koronavirüs (KOVİD-19) sürecindeki uzaktan eğitimlerde üniversite olarak önemli bir başarı elde ettiklerinin de altını çizerek, "Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitim-öğretimin sekteye uğramaması için tüm hazırlıklarını tamamlayan Üniversitemizde, 23 Mart 2020 Pazartesi günü başlayan 'Uzaktan Eğitim' dersleri başarıyla tamamlandı. Bu süreçte eğitim-öğretimi en verimli hale getirmek için büyük gayret gösterdik. Tüm öğrencilerimiz sanal sınıflarda canlı işlenen derslerin yanında yüzlerce ders materyaline yine uzaktan eğitim sistemi üzerinden ulaşabildi. Önümüzdeki dönemler için de tüm senaryolara hazırlıklıyız. Gerek kayıt döneminde gerekse ders döneminde eğitim-öğretimin sekteye uğramaması için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - BARTIN

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Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:23 Kaynak: İHA

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