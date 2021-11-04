'Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu' Bitlis'te başladı - Son Dakika

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde 'Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu' başladı. 3 gün sürecek sempozyumda, bölgedeki pomza ve perlitin inşaat sektörünün yanı sıra diğer sektörlerde de kullanılmasının sağlanması istendi.

BEÜ Rahva Yerleşkesi Merkezi Konferans Salonu'ndaki sempozyuma Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Düzenleme Komitesi Başkanı Doç. Dr. Nusret Bozkurt, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Bitlis Şube Başkanı Cevat Kaya, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, Bims Sanayicileri Derneği Başkanı Serhat Sonugelen, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, öğretim üyeleri, İngiltere, Endonezya, İran ve Azerbaycan'dan öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.