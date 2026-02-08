Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye\'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı

Brezilya doğumlu oyuncu Jessica May, Türkiye'de geçirdiği yıllar boyunca karşılaştığı kültürel farklılıkları bu kez sosyal medya üzerinden gündeme taşıdı.

2017'de "Yeni Gelin" dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ve 2022 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen May, günlük yaşamda Brezilyalıların en çok şaşırdığı alışkanlıkları 5 maddede tek tek anlattı.

İLK SIRADA 'ÇAY' VAR

Türkiye'deki yaşam tarzının kendisi için başlı başına bir keşif süreci olduğunu vurgulayan ünlü isim, ilk sıraya yemek sonrası çay geleneğini koydu. Bu alışkanlığı anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Yemekten sonra çay içmeden masadan kalkmak neredeyse mümkün değil. Çayın yemeğin hazmedilmesine yardımcı olduğu söyleniyor ve mutlaka içmen için ikna ediliyorsun. Çay içmeden kalkmak gerçekten zor"

KAPI ÖNLERİNDE BIRAKILAN AYAKKABILAR

Ardından ev ziyaretlerinde dikkatini çeken bir başka detaya değinen Jessica May, kapı önlerinde bırakılan ayakkabıların kendisi için oldukça sıra dışı olduğunu belirtti. Konuya ilişkin düşüncelerini, "Brezilya'da evlerin önünde ayakkabı bırakma kültürü yok. Türkiye'ye geldiğimde kapının önünde ayakkabıları görünce gerçekten çok şaşırmıştım" sözleriyle paylaştı.

"BURADA İNSANLAR VİTESİ DEĞİL, KORNAYI HAZIRLIYOR"

Günlük hayatın en yoğun alanlarından biri olan trafikte de kültürel farkları gözlemlediğini söyleyen May, özellikle korna kullanımının yaygınlığına dikkat çekti. May, "Brezilya'da bu kadar korna sesi duymazsın. Burada insanlar vitesi değil, kornayı hazırlıyor. Işık yanmadan bile basılıyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE MASA O KADAR DOLU OLUYOR Kİ..."

Türk sofralarının zenginliğinin ise kendisini en çok etkileyen konular arasında yer aldığını belirten ünlü oyuncu, özellikle kahvaltı kültürünün Brezilya'dakinden çok farklı olduğunu vurguladı. Bu farkı şu sözlerle dile getirdi: "Brezilya'da kahvaltı çok sade; kahve, küçük bir ekmek, biraz tereyağı ve peynir… Türkiye'de ise masa o kadar dolu oluyor ki bazen tabağını koyacak yer bile bulamıyorsun"

SON SIRAYI KOLONYAYA AYIRDI

Listesinin son sırasında ise kolonya geleneği yer aldı. Türkiye'de hemen her ortamda bu alışkanlıkla karşılaştığını ifade eden Jessica May, hijyen ve ferahlık açısından bunu çok beğendiğini belirterek, "Nereye gidersen kolonya var. Çok hijyenik, bir anda mis gibi kokuyorsun. Bence harika bir şey" dedi.