Uyuşturucu Ticareti Yapan Polise 26 Yıl Hapis
Uyuşturucu Ticareti Yapan Polise 26 Yıl Hapis

Uyuşturucu Ticareti Yapan Polise 26 Yıl Hapis
13.01.2026 12:34
Konya'da yakalanan polis memuru ve eşine 26 yıl hapis, savcıya ise 6 yıl ceza verildi.

Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtıktan sonra 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan ve davası Adana'da görülen polis memuru ile yanındaki eşine 26 yıl 3'er ay, uyuşturucu ticaretine karıştığı öne sürülen savcıya ise 6 yıl hapis cezası verildi. 26 yıl 3 ay hapis cezası alan süreç içinde meslekten atılan polisin Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevliyken torbacı yakaladığı için validen ödül aldığı ortaya çıkmıştı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 29 Ekim 2021'de Ereğli yolunda, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur A.'nın kullandığı 07 MSP 74 plakalı otomobil durduruldu. Daha önce Adana Narkotikte çalıştığı öğrenilen ve kimlik kontrolü sırasında kaçmaya çalışan şüpheli, uygulama noktasındaki polis memuru Y.N.'ye otomobil ile çarpıp kaçtıktan sonra yakalandı. Yakalanma sırasında çıkan arbedede iki polis memuru da yaralandı. Şüpheli ve yanındaki eşi N.A. gözaltına alındı. Şüphelinin takip sırasında attığı 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ile 2 tabanca ele geçirildi. Koca tutuklanırken eşi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmada savcı da tutuklandı

Polis ekipleri, şüphelinin polis memuru olmasından dolayı konuyu derinlemesine araştırınca Adana'da Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli savcı O.Y.'nin uyuşturucu ticaretiyle ilişkili olduğu tespit edildi. Yapılan 3 ayrı operasyonda 43 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, toplamda 21 kişi gözaltına alındı. Operasyonlardan sonra savcı görevinden uzaklaştırıldı. O dönem 10'u tutuklu 21 kişi için haklarında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından 19 yılla 48 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Polis 26 yıl savcı 6 yıl hapis cezası aldı

Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 kişinin yargılandığı dava, geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Mahkeme heyeti 31 yıl 6 ay hapis cezasıyla yargılanan savcıya takdir indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Adana'da 20 Mart 2019'da uyuşturucu taşıyanlara yönelik düzenlenen operasyonda şüphelileri yakalayarak, dönemin Adana Valisi tarafından ödüllendirilen iki polisten biri olan ve dava sürecinde mesleğinden ihraç edilen Cumhur A. ve eşi N.A.'ya ise 31 yıl 6'şar ay hapis cezası istenmesine rağmen mahkeme heyeti, takdir indirimi kullanarak 26 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Mahkemede yargılanan diğer sanıklardan 11'ine ise 12 yıl 2 ay ile 26 yıl 3 ay arasında değişen cezalar verildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, 3-sayfa, Konya, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Uyuşturucu Ticareti Yapan Polise 26 Yıl Hapis - Son Dakika


