Uzmandan dikkat çeken uyarı: "Bir bebekten katil yaratan sistemi sorgulamalıyız" - Son Dakika
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Uzmandan dikkat çeken uyarı: "Bir bebekten katil yaratan sistemi sorgulamalıyız"

Uzmandan dikkat çeken uyarı: "Bir bebekten katil yaratan sistemi sorgulamalıyız"
11.07.2026 16:36
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Hazar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Kerimoğlu, İyilik İyileştirir programında Metin Aydın'ın konuğu oldu. Çocukların suça sürüklenmesinin arkasındaki nedenleri değerlendiren Kerimoğlu, aile içi şiddet, ihmal ve eğitimden kopuşun kritik rol oynadığına dikkat çekti. "Bir bebekten katil yaratan sistemi sorgulamadan o karanlığı aydınlatamayız." diyen Kerimoğlu, suça sürüklenen çocukların büyük bölümünün ihmal ve ağır travmalar yaşadığını belirterek toplumun tüm kesimlerine sorumluluk çağrısı

Çocukların suça sürüklenmesinin bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çeken Hazar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Kerimoğlu, İyilik İyileştirir programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Çocukların gelişim süreçlerinden aile yapısına, eğitimden çocuk adalet sistemine kadar birçok başlığı ele alan Kerimoğlu, dikkat çeken istatistikler paylaşarak çözümün yalnızca cezalandırmada değil, çocukları suça iten nedenleri ortadan kaldırmakta olduğunu söyledi.

"ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENMESİNDE AİLE EN ÖNEMLİ ETKENLERDEN BİRİ"

Çocukların davranışlarının içinde bulundukları çevreden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirten Kerimoğlu, "Çocukların suça sürüklenmesini anlamak için önce o çocuğu çerçeveleyen ekosisteme bakmak lazım." dedi.

Aile içindeki şiddetin çocukların davranışlarını doğrudan etkilediğini vurgulayan Kerimoğlu, "Ev içinde bir şiddet öyküsü varsa çocuk, sorunlarını şiddet yoluyla çözmeyi model olarak öğreniyor." ifadelerini kullandı.

Uzmandan dikkat çeken uyarı:

"OKULU BIRAKMAK İLK UYARI SİNYALİ"

Eğitimden kopuşun önemli bir risk göstergesi olduğuna dikkat çeken Kerimoğlu, çocukların okula devamsızlığının mutlaka ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

"Çocukların okulu bırakması ve okula devamsızlığı, ilk etapta ciddi bir uyarı olarak düşünülmeli." diyen Kerimoğlu, bu sürecin zamanında fark edilmemesi halinde çocukların farklı risk gruplarına sürüklenebileceğini ifade etti.

Uzmandan dikkat çeken uyarı:

"ÖNCE MAĞDUR, SONRA FAIL OLUYORLAR"

Suça sürüklenen çocukların geçmişinde çoğu zaman ağır travmalar bulunduğunu belirten Kerimoğlu, "Bu çocukların önce mağdur olduğunu görüyoruz; mağdurken faile doğru evrilen bir süreç yaşanıyor." dedi.

Konuşmasında dikkat çeken bir değerlendirmede bulunan Kerimoğlu, "Bir bebekten katil yaratan sistemi sorgulamadan, o karanlığı aydınlatmadan biz burada yol alamayız." sözleriyle çocukları suça iten koşulların ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

"AİLE SUÇLU, TOPLUM SUÇLU, DEVLET SUÇLU"

Sahadan elde edilen verileri paylaşan Kerimoğlu, suça sürüklenen çocukların yüzde 58,5'inin ailesi tarafından ihmal edildiğini söylediğini, yüzde 55,7'sinin ise kendine zarar vermeyi düşünecek kadar kötü hissettiğini belirtti.

Sorunun yalnızca bireysel olmadığını ifade eden Kerimoğlu, "Aile suçlu, toplum suçlu, devlet suçlu." diyerek çocukların korunması konusunda tüm kurumların ortak sorumluluk taşıdığını dile getirdi.

"KİMSE BENİ GÖRMÜYOR DİYEN ÇOCUKLARI DUYMALIYIZ"

Çocukların görünmez hissetmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Kerimoğlu, "Kimse beni fark etmiyor, kimse beni görmüyor; artık beni görmezden gelemeyecekler." sözleriyle suça sürüklenen çocukların yaşadığı duygusal yıkıma dikkat çekti.

Kerimoğlu, çocukların güvenli aile ortamında büyümesini sağlayacak sosyal politikaların güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, erken müdahalenin hem çocukların hem de toplumun geleceği açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

Metin Aydın, Psikoloji, İyilik, Suç, Son Dakika

Son Dakika Psikoloji Uzmandan dikkat çeken uyarı: 'Bir bebekten katil yaratan sistemi sorgulamalıyız' - Son Dakika

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