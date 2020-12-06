Uzmanlar Antalya açıklarındaki 5,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi - Son Dakika

Uzmanlar Antalya açıklarındaki 5,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi

06.12.2020 12:07
Uzmanlar Antalya açıklarındaki 5,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında dün meydana gelen 5,2'lik depremi değerlendiren bilim insanları, Antalya ve çevresinde yakın zamanda yıkıcı etkiye sahip bir deprem olmayacağı görüşünde birleşti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında dün meydana gelen 5,2'lik depremi değerlendiren bilim insanları, Antalya ve çevresinde yakın zamanda yıkıcı etkiye sahip bir deprem olmayacağı görüşünde birleşti.

Gazipaşa ilçesi açıklarındaki deprem, Antalya merkez ile diğer ilçelerde de hissedildi. Uzmanlar, bölgede kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Dipova, Akdeniz'in ortasında Afrika kıtasının Avrasya altına dalması sonucu oluşan bir "dalma-batma" fayı bulunduğunu söyledi.

Bu fay zonunun çok uzun olduğunu ve Antalya Körfezi'nin güneyinde dalmaya başlayan bir parçasının bulunduğunu anlatan Dipova, bu parçanın Antalya hizasına geldiğinde 90 kilometre derinliğe ulaştığını ifade etti.

"Antalya merkez için büyük hasar beklemiyoruz"

Gazipaşa açıklarında dün yaşanan depremin de bu fay üzerinde olduğunu belirten Dipova, "Bu fay üzerindeki depremler hem derinde hem de uzakta (körfezde) gerçekleştiğinden Antalya'da çok hafif hissediyoruz. 5-6 büyüklüğünde depremler olmasına rağmen (bu büyüklükteki depremler hasar yapıcı depremler olmakla birlikte) karaya ve yüzeye ulaştığında sismik dalgalar büyük oranda sönümlenmiş oluyor. Bu nedenle Antalya il merkezi için büyük hasar beklemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Güney yerleşimlerin depremin kaynağına ne kadar yakınsa hissetme şiddetinin de artacağını aktaran Dipova, batı sınırdaki yerleşimlerin deprem riskinin daha yüksek olduğunu kaydetti.

Dipova, fay hattında daha büyük bir deprem beklenip beklenmediğine ilişkin ise "Bugüne kadar dalma batma fayı üzerinde 6,2 büyüklüğüne kadar depremler kaydedilmiş. Yaptığımız hesaplamalar sonucunda 7 büyüklüğüne kadar depremlerin oluşma olasılığı ortaya çıkıyor ancak sönümlenerek ulaşacağı için bu faydan kaynaklı depremlerin üreteceği maksimum ivmeler dahi, deprem yönetmeliğine uygun inşaatlar yapıldığı sürece sorun yaratmaz." ifadelerini kullandı.

"Hasarlar, yumuşak zeminli bölgelerde oluyor"

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde yaptıkları araştırmaların 2019 deprem haritası ile uyumlu olduğunu belirten Dipova, Türkiye'nin diğer bölgeleri ile karşılaştırıldığında Antalya için orta ölçekte bir tehlikeden söz edilebileceğini kaydetti.

Batı kesimlerde ise tehlikenin daha büyük olduğuna işaret eden Dipova, "Zemin faktörü çok önemli. Deprem haritasında verilen ivmeler sağlam zemin (kaya) içindir. Yumuşak zeminler için ilave bir hesap yaparak yer ivmesinin ne kadar yükseleceği (zemin büyütmesi) belirlenmelidir. İzmir Bayraklı'da kayada ve zeminde ölçülen ivmeler arasında 2,5 kat fark çıktı. Hasarlar, yumuşak zeminli bölgelerde oldu." diye konuştu.

Dipova, 2019 deprem yönetmeliğinin oldukça gelişmiş ve kullanışlı bir yönetmelik olduğunun altını çizdi. Yeni imara açılacak bölgelerde zemin özellikleri de dikkate alınarak nüfus yoğunluklarının ayarlanması gerektiğini söyleyen Dipova, şunları söyledi:

"Yapılar yönetmeliğe göre projelendirilip, inşa edildiği sürece ve gerektiği gibi denetleme yapıldığında hasar görmeyebiliriz. ABD Kaliforniya ve Japonya'nın tamamı bizden daha fazla deprem tehlikesine sahip olmasına rağmen depremleri can kaybı olmadan ve düşük hasarlarla atlatılıyorlar. Bizim yaşadığımız sorun aslında kolektif bir sorun. İmar ve yapılaşma süreçlerinin neredeyse tümünden kaynaklanan eksiklikler birleşiyor ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor."

"Bu kadar derinlikte olan bir depremin yıkıcı olmasını beklemiyoruz"

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gürhan Yalçın da depremin şiddeti yüksek olduğu için geniş bir alanda hissedildiğini bildirdi.

Yüzeye yakın depremlerin etkisinin yüksek olduğunu dile getiren Yalçın, " Kıbrıs'tan Isparta'ya doğru uzanan çizgisel bir fay hattımız var. Depremin meydana geldiği yer burası. Antalya'da bundan daha şiddetli bir deprem beklemiyoruz. Bu fay hattının etrafında olan depremler. Yer yer biz bunu hissediyoruz. Depremin süresi de çok önemli. Bunun etki süresi 10-15 saniye kadardı. Bu kadar derinlikte olan bir depremin yıkıcı olmasını beklemiyoruz. Korkulacak bir durum da değil, devam eden bir artçı yok. Şu an bir sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Yalçın, Antalya'nın deprem riski bakımından Anadolu'nun en güvenilir yerlerinden olduğuna dikkati çekti.

Fayların enerjilerini boşaltmasının önemine değinen Yalçın, "Bu deprem sürpriz oldu, beklenen türden bir deprem değil. Son yüzyıl içerisinde özellikle 2020'de bütün kırık hatlarımızda bir hareketlenme oldu. Bunlar yıllarını doldurdukları zaman hareket ederler. Etmelerinde de fayda var. Ani kırılmalarındansa böyle küçük şiddetli depremlerle kendi enerjilerini boşaltmaları bölge için çok büyük avantaj." ifadelerini kullandı.

"Antalya'da büyük deprem beklenen durum değil"

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şakir Şahin de depremin Isparta ve Kıbrıs yayına doğru ilerleyen "Aksu bindirmesi" olarak tanımadıkları kolda meydana geldiğini söyledi.

Bu depremlerin Antalya Körfezi'nde sıklıkla olduğuna dikkati çeken Şahin, "Aksu bindirmesi olarak tabir ettiğimiz bu tektonik kuşak üzerinde çok büyük depremler oluşmaz. Tarihsel olarak bakıldığında da 6 büyüklüğüne kadar olan depremler meydana gelmiştir. Antalya Körfezi'nde bu ve bu nitelikteki depremlerin olmasını öngörmekteyim. Tabii büyük depremlerin gelecekte Antalya Körfezi'nde olması beklenen bir durum değil." değerlendirmesini yaptı.

Akdeniz Üniversitesi, Gazipaşa, Antalya, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzmanlar Antalya açıklarındaki 5,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız Siirt depreminin ardından oluşan derin yarıklar görüntülendi Bir günde 90 yeni koronalının görüldüğü ilçede alınan önlemler sonuç verdi: Vakalar sıfırlandı Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu         
12:09
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Fransa Başbakanı Castex, taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı Fransa Başbakanı Castex, taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı         
10:03
ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir         
09:54
Koronavirüs denetiminden kaçmak için otomobilin bagajına saklandı Koronavirüs denetiminden kaçmak için otomobilin bagajına saklandı         
09:20
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı         
08:06
Demiryolları Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi         
00:09
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı         
21:56
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor         
21:43
Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı         
18:16
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 12:43:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanlar Antalya açıklarındaki 5,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei