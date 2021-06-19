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Uzungöl salgın öncesi günlerine dönmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Uzungöl salgın öncesi günlerine dönmeye hazırlanıyor

19.06.2021 11:09
Uzungöl salgın öncesi günlerine dönmeye hazırlanıyor, System.String[]

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Uzungöl'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme döneminde konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 40'a ulaştı.

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Uzungöl'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme döneminde konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 40'a ulaştı.

Dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsünün yanı sıra yaban hayatıyla da öne çıkan Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl Mahallesi'ndeki "Özel Çevre Koruma Bölgesi" içinde yer alan Uzungöl'ün, salgın sürecinde azalan ziyaretçileri yeniden yoğunluk oluşturmaya başladı.

Gün içinde adeta birkaç mevsimin yaşandığı bölgeyi ziyaret edenler, deniz seviyesinden 1090 metre yüksekte, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşan gölü seyrediyor, etrafında yürüyerek ya da bisikletle dolaşıyor.

Trabzon'a 99, ilçe merkezine ise 19 kilometre mesafede bulunan gölün etrafındaki mahalle ve yaylaları da ziyaret eden turistler, serin havanın keyfini çıkarıyor.

"Misafirlerimizi Uzungöl'ümüzde ağırlamak için biz hazırız"

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine, bu sene geçen yıldan çok daha iyi bir sezon yaşanacağını söyledi.

Tüm dünyanın yaşadığı Kovid-19 salgın sürecinde en fazla etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini belirten Tok, bölge ve Trabzon ölçeğinde sektörün lokomotifi olan Uzungöl'ün de ister istemez bu durumdan olumsuz etkilendiğini aktardı.

Konaklama ve yeme içme başta olmak üzere sektöre hizmet veren tüm işletmelerin zor dönem geçirdiğini dile getiren Tok, kontrollü normalleşme sürecinde yaşanan hareketliliğin sevindirici olduğunu ifade etti.

Tok, sezonun bu dönemini, geçen yılın aynı dönemindeki rezervasyonlarla kıyaslayınca çok daha iyi bir tablo ile karşılaştıklarını vurgulayarak, "Geçen sene yüzde 10 olan oteller veya günübirlik ziyaretçiler noktasındaki oran, yüzde 30-40 seviyesine ulaşmış durumda, ümitliyiz. Uzungöl'de bütün oteller pandemi kurallarına uyacak şekilde hazır hale geldi, işletmelerimizde bütün kurallar uygulanıyor." diye konuştu.

Aşılamada yaş sınırı düştükçe ve oran yükseldikçe yerli ve yabancı turistlerin Uzungöl'e ilgilerinin daha da artacağını düşündüğünün altını çizen Tok, Körfez ülkelerinden gelecek turistler açısından da ilerleyen günlerde yoğunluk beklediklerini anlattı.

Tok, salgın süreci nedeniyle bu sezon, geçmiş yıllardaki yoğunluğun olmayacağına değinerek, "Yine de sezon genelinde yüzde 50-60 kapasitesine oteller ve günübirlik ziyaretçiler noktasında ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Uzungöl'ün dünya harikası bir yer olduğuna dikkati çeken Tok, buranın çevresindeki yaylalar ve diğer doğal göllerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Tok, bölgede insanların gezip doğanın keyfini çıkartabilecekleri, yaban hayatını görebilecekleri ve dinlenebilecekleri pek çok yer bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle pandemi döneminden sıkılıp, bunalan insanlarımızın rahat nefes alabileceği alanlar bizim buralar. Karadeniz Bölgesi'nin hemen hemen her noktası böyle ama özellikle turizm noktasına baktığımız zaman bunun lokomotifi Uzungöl ve hinterlandındaki Çaykara'nın yaylaları, dağları görülmektedir. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından olsun bütün misafirlerimizi Uzungölümüzde ağırlamak için biz hazırız. Altyapımızı hazırladık, esnafımız, işletme sahiplerimiz her yönüyle hazırız."

Geçmiş dönemde daha çok Körfez ülkelerinden ve özellikle Suudi Arabistan'dan turistleri ağırladıklarını anımsatan Tok, "İnşallah pandemi nedeniyle ülkeler arasındaki süreç düzelir, onları da bekliyoruz. Şu anda özellikle bizim yüzde 80 oranında Ürdün'den, Umman'dan gelen turistlerimiz, bunun yanında Kuveyt, Katar, Dubai, Kuzey Irak'tan gelen misafirlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Tok, yurt dışından gelenlerin apartlarda, yurt içinden gelenlerin ise daha çok otellerde konaklamayı tercih ettiklerini belirterek, "Şu andaki fiyatlar çok uygun. Talep arttıkça inşallah gerek ülke gerek bölge esnafı açısından çok daha güzel günler göreceğimizi ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

"Yağmur, güneş ikisi bir arada"

Uzungöl'ü yüksek bir noktadan gören Küme Evleri mevkisindeki işletmenin sahibi Ahmet Özen ise bölgede 1 Haziran itibarıyla hareketliliğin başladığını söyledi.

Ziyaretçi ilgisi açısından işlerin iyiye doğru gittiğini belirten Özen, "Talepler artmaya, rezervasyonlar dolmaya başladı. Ayın 27-28'ine kadar ful gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak, temennimiz bu." dedi.

Özen, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettiklerini dile getirerek, "Devletimiz de aşılama noktasında sektör çalışanlarına öncelik tanıdı, biz de aşımızı vurulduk. Personelimizin aşılarının ilki tamamlandı, ikinci dozları bekliyoruz, onlar da yapılacak yakında." diye konuştu.

Bölgede serin havanın etkisinin sürdüğünü, haziran olmasına rağmen kazak giymeye devam ettiklerini aktaran Özen, "Serin hava sevenler için uygun. Şu havayı başka bir yerde bulmak gerçekten zor, tertemiz hava. Yağmur, güneş ikisi bir arada, herkesi bekliyoruz buraya." ifadesini kullandı.

Ziyaretçiler manzaranın ve temiz havanın keyfini çıkarıyor

Tatil için gelen Iraklı Cihad Kerküklü, 31 yıldır İsveç'te yaşadığını, her yıl Türkiye'deki yakınlarını ziyarete gelmeye çalıştıklarını ifade etti.

Bu yıl da Samsun'da yaşayan akrabalarının yanına geldiklerini, önce Antalya'da bir hafta tatil yaptıklarını, ardından ailesi ve akrabalarından oluşan 18 kişilik ekiple Karadeniz turuna çıktıklarını anlatan Kerküklü, şunları kaydetti:

"Uzungöl'ü çok beğendik. Temiz hava, güzel dağlar. Havası çok güzel, çok temiz, tavsiye ediyorum başkalarına da. Yaklaşık 1,5 ay Türkiye'de kalmayı planlıyoruz. Biz her sene geliyorduk, pandemiden dolayı sadece bir yıl gelemedik. Yol açıldı, inşallah 6 ayda, 8 ayda bir geleceğiz artık."

Belçika'da yaşayan Ali ve Fatma Öztürk çifti de akrabaları ile Uzungöl'ü gezmeye geldiklerini dile getirdi.

Giresunlu Ali Öztürk, 43 yıldır gurbette yaşadığını aktararak, "Bir gün öncesinden eşim ve akrabalarımla kahvaltıyı Uzungöl'de yapmayı planladık. Giresun'dan erken saatte yola çıkıp buraya geldik. İkramlar, doğa çok güzel. Daha önce gelmemiştim, biraderlerim, arkadaşlarım gelmişti, onların tavsiyesi oldu. Sağlık yönünden süper, nefes aldık buraya gelince." değerlendirmesinde bulundu.

Fatma Öztürk ise Uzungöl'ün izlediği görüntülerden çok daha güzel olduğunu vurgulayarak, herkese görmeleri tavsiyesinde bulundu.

Karadeniz, Türkiye, Uzungöl, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzungöl salgın öncesi günlerine dönmeye hazırlanıyor - Son Dakika


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