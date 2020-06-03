VakıfBank-Kayseri Şeker iş birliğiyle 6 ilde 15 bin çiftçiye "Tarım Kart" - Son Dakika

VakıfBank-Kayseri Şeker iş birliğiyle 6 ilde 15 bin çiftçiye "Tarım Kart"

VakıfBank ve Kayseri Şeker iş birliğiyle Tokat, Yozgat, Sivas, Amasya, Nevşehir ve Kayseri'de pancar üretimi yapan 15 bin çiftçiye, fabrika garantörlüğü ile 300 milyon liradan fazla VakıfBank TarımKart limiti imkanı sunuldu.

VakıfBank-Kayseri Şeker iş birliğiyle 6 ilde 15 bin çiftçiye

VakıfBank ve Kayseri Şeker iş birliğiyle Tokat, Yozgat, Sivas, Amasya, Nevşehir ve Kayseri'de pancar üretimi yapan 15 bin çiftçiye, fabrika garantörlüğü ile 300 milyon liradan fazla VakıfBank TarımKart limiti imkanı sunuldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Tarım Bankacılığı uygulamaları, tarım uzmanları ve 50'ye yakın tarıma özel ürün ve hizmet ile çiftçilerin finansman sorunlarını çözmeye odaklanan VakıfBank, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ hizmet alanlarında bulunan 15 bin çiftçiyi kapsayan bir iş birliği anlaşması imzaladı.

VakıfBank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen törene VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, Kayseri Şeker Fabrika Genel Müdürü Osman Canıtez'in yanı sıra bankanın ve Kayseri Şeker'in üst düzey yöneticileri katıldı.

"Tarımı stratejik sektör olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, pandemi sürecinde tarımın stratejik sektör olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"VakıfBank olarak ürün ve hizmetlerimizle çiftçilerimize destek olmaktan mutluyuz. VakıfBank olarak tarımın stratejik sektör olduğunun farkındayız. Bu nedenle köy köy gezen tarım uzmanlarımızla, TarımKart'ın merkezde olduğu, tablet ile yerinde hizmet sunduğumuz ve 'Mobil Çiftçi Paketi' gibi pek çok teknolojik altyapıyla desteklediğimiz Tarım Bankacılığı yaklaşımımızla çiftçilerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Süt ve besi hayvancılığından jeotermal sera yatırımlarına, pancar yetiştiriciliğinden arıcılığa kadar tarımın her alanına hizmet sunuyoruz."

Kayseri Şeker ile gerçekleştirilen iş birliğiyle tarım alanındaki çalışmalarını derinleştirerek daha yaygın hale getirmeyi amaçladıklarını aktaran Üstünsalih, "Bu kapsamda Tokat, Yozgat, Sivas, Amasya, Nevşehir ve Kayseri'de şeker pancarı üreten 15 bine yakın çiftçimizin TarımKart ve Bankomat Kart'larını Trakya, Gaziantep, Ege, Çukurova, Eskişehir, Akdeniz, İç Anadolu, Marmara, Altındağ bölgelerimizden tarım bankacılığında uzman 70 kişiye yakın personelimizle bir hafta içinde teslim ettik." ifadesini kullandı.

Bu proje kapsamında 2020 başında uygulamaya aldıkları tablet projesini ilk kez kullandıklarını bildiren Üstünsalih, "Çiftçilerimizin kartlarını bölgelerde tablet ile teslim ettik, sözleşmelerimizi taradık ve kartları birkaç dakika içinde hızlıca kullanıma açtık. Çiftçiler, VakıfBank Mobil POS cihazı kullanan üye iş yerimiz, fabrikaya olan borçlarını faizsiz bir şekilde kolayca ödemiş oldu. Hem çiftçilerimize hem şirkete büyük bir kolaylık sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımsal ihtiyaçlar Kayseri Şeker garantörlüğünde karşılanacak


Abdi Serdar Üstünsalih, çiftçilerin faizsiz tarımsal girdi alımı için kartlara 300 milyon liradan fazla limit tanımladıklarını ve çiftçilerin, şirket ödemelerinde faizsiz tarımsal girdi alımı imkanına kavuştuğunu aktardı.

Çiftçilerin, kartlarını 10 binden fazla Vakıfbank anlaşmalı üye iş yerlerinde de kullanabileceğini bildiren Üstünsalih, "Çiftçilerimiz kart limitlerinin bir bölümünü, ATM ve VakıfBank şubelerinde nakit çekimde, Petrol Ofisi, Aytemiz istasyonları, İGSAŞ, Toros Gübre, Proyem bayileri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Sulama Birlikleri gibi diğer anlaşmalı üye iş yerlerimizde akaryakıt, yem, gübre, zirai ilaç gibi tarımsal girdi alışverişinde 6 aya kadar faizsiz şekilde kullanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

"TarımKart ile çiftçilerimiz işinin başından ayrılmadı"

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da ramazan ayı içerisinde VakıfBank personeli ve yöneticilerinin çok üstün bir performans ortaya koyarak bu çalışmayı neticelendirdiğini, VakıfBank ve Kayseri Şeker'in çok değerli ve samimi bir ürün ortaya çıkardığını aktardı.

Akay, çiftçilerin en çok elinden tutulmaya ihtiyacının olduğu bir zaman diliminde VakıfBank'ın böylesine bir uygulamayı hayata geçirmiş olmasının takdire şayan bir durum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çok değerli bir zamanda, çok değerli bir işi başardığımız inancındayız. Özellikle pandemi süresince tarım sektörünün ön plana çıkmış olması, çiftçimizi çok daha değerli bir hale getirmiş oldu. Bizler VakıfBank çalışanlarında ve yöneticilerinde, müşteriden kaçan anlayışın aksine yorgun olmayan, tamamen dinamik, müşteri ile iç içe, müşteriye dokunan ve sahip çıkan bir anlayış gördük. Başlangıçta yaptığımız tüm bu çalışmaları ve gelişmeleri, gelecek adına çok önemli bir gelişme olarak görüyorum.

Kayseri Şeker, bir çiftçi kuruluşu ve bizlerde o şirketin emanetçileriyiz. Ama buna rağmen bizler çiftçilerimize iyi bir hizmet sunabilmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. VakıfBank gibi güçlü bir banka ile böylesine güzel bir projeyi ortaya koyabilmek, çiftçimiz ve tarım sektörü adına önemli bir adımdır. Bu gelişmenin tarım sektörüne önemli bir katkı sağlayacağını ümit ediyor, bunun bir başlangıç olmasını, bu projenin hayırlı, uğurlu ve sürdürülebilir olmasını temenni ediyorum."

Mobil Çiftçi Paketi ile havale EFT ücretsiz


Verilen bilgiye göre, TarımKart'ını aktif olarak kullanan ve elektrik, telefon veya Bağ-Kur ödemesinden birini TarımKart'ına otomatik ödemeye veren banka müşterileri, otomatik olarak tanımlanan Mobil Çiftçi Paketi ile hesap açma, TarımKart nakit avans, para transferi gibi birçok işlemi VakıfBank Mobil üzerinden ücretsiz olarak yapabiliyor.

Çiftçiler, TarımKart limitlerinin bir kısmını fatura ödemeleri için ayırabiliyor. Böylece faturalar her ay karttan otomatik olarak gününde ödeniyor, çiftçi kart borcunu hesap kesim tarihinde yani hasatta bankaya ödeme imkanına kavuşuyor.

Vakıflar Bankası, Kayseri Şeker, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 02:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VakıfBank-Kayseri Şeker iş birliğiyle 6 ilde 15 bin çiftçiye 'Tarım Kart' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz         
20:10
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor         
20:01
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir         
19:58
İBB'den İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama         
19:53
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı         
19:38
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti         
19:27
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı         
19:25
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz         
19:11
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik "sosyete" eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz         
19:09
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi         
18:42
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti         
18:35
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor         
18:18
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk         
18:13
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek         
18:00
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor         
17:49
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı         
17:35
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Doktor, babasının mezarı başında intihar etti         
17:23
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu         
17:21
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti         
17:18
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu         
17:04
Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi         
16:37
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek         
16:33
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı         
16:32
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü         
16:30
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı "Pişman değilim" dedi         
16:27
Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü         
16:25
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi         
16:22
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu         
16:05
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi         
15:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 20:46:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: VakıfBank-Kayseri Şeker iş birliğiyle 6 ilde 15 bin çiftçiye "Tarım Kart" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]