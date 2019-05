Vali Ali Hamza Pehlivan iftarda basın mensuplarını ağırladı

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, iftarda basın mensuplarını ağırladı.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, iftarda basın mensuplarını ağırladı.



Şehir merkezindeki özel bir işletmede düzenlenen iftarda konuklarıyla yakından ilgilenen Vali Pehlivan basın mensuplarıyla bilgi alışverişinde bulundu.



Vali Pehlivan programda davetlilere teşekkür ederek Ramazan ayının sonuna yaklaşılan bu günlerde iftar sofrasını paylaşmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini kaydetti. Organizasyon vesilesiyle Bayburt - Trabzon sınırındaki Derebaşı Virajlarında yol açma çalışmalarını görüntülemek isterken uçuruma düşerek hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdulkadir Nişancı ile arama kurtarma çalışmaları esnasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'yı rahmetle andığını belirten Vali Pehlivan hayatını kaybedenlerin aileleri ile milletimize sabır ve baş sağlığı diledi.



Vali Pehlivan Bayburt'ta bugüne kadar geçirdiği görev süresi zarfında Nişancı ile çeşitli proje, yatırım ve faaliyetlerin kamuoyuyla paylaşılması bağlamında yakın bir çalışma arkadaşlığı içerisinde olduklarını belirterek, "Kendisinin kişiliği ile mesleğine olan bağlılığıyla, görev aşkıyla, insani ilişkileriyle hem bizim gönlümüzde hem de meslektaşlarının gönlünde son derece saygın bir yere sahip olduğunu ifade etmek isterim." dedi.



Nişancı için gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sırasında zorlu bir süreç yaşandığına dikkat çeken Vali Pehlivan, "Arama kurtarma faaliyetlerimizi umutla ve gayretle devam ettirdik. Bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İçişleri Bakanlığımız ve bağlı tüm birimleri, diğer bakanlıklarımız, AFAD Başkanlığımız, Anadolu Ajansı bizzat ilgilendiler. Bizler de Bayburt Valiliği olarak gerekli koordinasyonu sağlama gayreti içerisinde olduk. Bunu yaparken de Trabzon Valiliği, Rize Valiliği, Erzurum Valiliği ve çevre illerimizin AFAD Müdürlükleri ve arama kurtarma ekipleriyle irtibatlı şekilde onların ekiplerini de buraya getirmek suretiyle bir çalışma yürüttük. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timlerimiz, Deniz Polisimiz ve güvenlik birimlerimiz bu çalışmaların içerisinde yer aldı. Özel İdare, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekiplerimiz görev yaptı. Helikopter ve İnsansız Hava Aracı (İHA) desteği ile arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Devletimiz adına elde olan bütün imkanlar seferber edildi." diye konuştu.



Nişancı'nın bir an önce bulunması için saha ekiplerinden gelen talepler doğrultusunda bir takım yöntemler denendiğini anımsatan Vali Pehlivan, "Zorlu bir coğrafya ve debisi yüksek bir su kaynağı olduğu için suyun tutulması ile ilgili olarak ilave yöntemler geliştirmek bağlamında JÖAK ve JAK timlerimizin talepleri doğrultusunda suyun debisinin azaltılmasına yönelik bir girişimimiz oldu. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul İtfaiyesi, İzmir İtfaiyesi çalışmalara katıldılar. Bu süreçte görev alan tüm kurumlarımıza hem şahsım ve Valiliğimiz adına hem de Abdulkadir kardeşimizin ailesi adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Başta kederli ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Aynı şekilde yıllarca özveriyle görev yaptığı, hizmet ettiği Anadolu Ajansı ve basın camiasına başsağlığı diliyorum. Her zaman iyi ve güzel yönlerini ön plana çıkarmaya çalıştığı, tanıtımına katkı yapmaya çalıştığı Bayburt ilimize de başsağlığı diliyorum." İfadelerini kullandı.



Vali Pehlivan sözlerine şu şekilde devam etti: "Basın mensubu arkadaşlarımız yaptıkları görev itibariyle toplumumuzun her kesimi ile diyalog içerisinde. Biz idarecilerin faaliyetlerini takip ediyorsunuz aynı zamanda günlük yaşamda haber niteliği olan konuları tespit edip yazılı ya da görsel platformlara taşıyorsunuz. Meşakkatli görevler yapıyorsunuz. Bu yaşadığımız hadise 'Canla başla mücadele eder' sözünün bir örneği oldu adeta. Abdulkadir kardeşimiz haber peşinde görevini yaparken ve rızkını kazanırken böyle bir hadise ile karşılaştı. Bu yapılan işin zorluğunu aslında ortaya koyuyor. Bir gün dağın tepesinde bir yol çalışmasını diğer gün sınır ötesinde bir operasyonu takip edersiniz. Çatışma ortamlarında bulunursunuz. O çatışmaya giren birlikler kadar basın mensupları da o riskin altındadır. Zorlu görevlerdir. Bu gönülden yapılabilecek bir iş. Kararlılıkla yapılabilecek bir iş. Görev idealizmi ile yapılabilecek bir iş. Bunun hakkını verme gayreti içinde olan kardeşlerimiz kimi zaman bedelini canıyla ödeyebiliyor. Ama inanıyorum ki; geride çok güzel hatıralar bırakıyorlar. Bu bağlamda başta bağlı olduğu AA olmak üzere Abdulkadir kardeşimizin isminin yaşatılması konusunda bir takım faaliyetler olacak. Değişik etkinlikler düzenlenecek. Bütün bunlar zaman içerisinde şekillenecektir."



Vali Pehlivan, Bayburt Valiliği olarak Nişancı'nın ailesinin her zaman yanında olduklarını kaydederek, "Bu vesileyle tekrar hem Abdulkadir kardeşimize, hem de şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamlı iftar sofrasında hep birlikte dualarımızı gönderiyoruz. Siz değerli basın mensuplarımıza kazasız, belasız görevler diliyorum. Soframıza iştirak ettiğiniz için şükranlarımı sunuyorum." dedi.



Vali Pehlivan ayrıca davetlilerin Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramlarını da tebrik etti.



BGC Başkanı Yaşar Yıldız ise Vali Pehlivan'a ev sahipliği ve daveti dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi. AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı ile arama kurtarma çalışmalarında şehit düşen askerlere rahmet dileyen Yıldız, "Allah mekanlarını cennet eylesin. Yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Arama kurtarma çalışmalarını bizzat ben de takip ettim. Başta Bayburt Valiliğimiz ve ilgili diğer kurumlarımız çok çaba sarf ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. O coğrafyayı görmeyen hakikaten bilemez. Sizin nezdinizde bir kez daha arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplere teşekkür ediyorum." sözlerini kullandı.



İftar programına Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkan Vekili Abdulhamit Karaoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Halil Murat Bilgiç, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hakan Cem Çoruh, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Feridun Fazıl Özsoy, Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, Genel Sekreteri Ergun Ata, Medya İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Sezai Ballı, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ile yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Ayyıldız ve Bayburt'ta görev yapan basın mensupları katıldı. - BAYBURT

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

