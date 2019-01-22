Validen, Afrin Gazisi İçin "Ev Ayarlayın" Talimatı

Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK
) Suriye
'nin Afrin
bölgesinde yürüttüğü Zeytin
Dalı Harekatı'nda gazi olan Süleyman Dindar için tedavisinin sürdüğü hastaneye yakın ev ayarlanması talimatı verdi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Afrin gazisi Tankçı Uzman Çavuş Süleyman Dindar'ı tedavisinin sürdüğü Akdeniz Üniversitesi
Hastanesinde ziyaret etti.
Afrin'de yaşadıklarını anlatan Dindar, geçen yıl şubat ayında içinde bulunduğu tanka teröristlerin roketle saldırması sonucu bir anda alev topu içinde kaldığını söyledi.
Tankın açık olan kapağından çıkmak için hamle yaptığını anlatan Dindar, "İlk hamlede ellerim yandı, derisi sıyrılarak düştü, ikinci hamlede dışarıya çıkmayı başardım ancak iki elim ve vücudumun büyük bir bölümü yandı." ifadesini kullandı. İskenderun
Devlet Hastanesinde bir süre tedavi gördüğünü belirten Dindar, şimdi ise tedavisinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Plastik
Cerrahi bölümünde Prof. Dr. Ömer Özkan
ve Doç. Dr. Özlenen Özkan tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.
Ellerini kısa süre içinde eskisi gibi kullanmayı umut eden Dindar, Manisa
'daki bebeklerini de bir aydır göremediğini, onları özlediğini kaydetti.
Dindar'ı ailesine kavuşturmak için talimat verdi
Karaloğlu da Süleyman Dindar ve eşinin birkaç günlüğüne Manisa'ya gitmeleri için araç ve ailesiyle kalabilmesi için hastane yakınında bir ev ayarlanması talimatı verdi.
Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin destansı bir mücadele verdiğini belirten Karaloğlu, Süleyman Dindar ve kahraman askerlerin Afrin'de gösterdiği fedakarlıktan dolayı Türk halkının kendilerine minnet borcu olduğunu aktardı.
Hastanedeki diğer hastaları da ziyaret eden Karaloğlu, hastane yöneticileri ve doktorlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı.