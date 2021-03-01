Üretilen hava dezenfeksiyon cihazının ihracatına başlandı - Son Dakika

Van İş Geliştirme Merkezi'ndeki (İŞGEM) bir firma tarafından geliştirilen hava dezenfekte cihazı, yurt dışı pazarında yerini aldı.

Katma değeri yüksek cihazların üretildiği İŞGEM'de, İranlı biyomekanik mühendisi Mehrdad Fojlaley'in geliştirdiği hava dezenfekte cihazı ilgi görüyor.

Havadaki virüs, bakteri ve kötü kokuları yok etmek üzere geliştirdiği cihaz için İŞGEM'de atölye kuran Fojlaley, ISO 9001, ISO 13485 ve CE belgeleri ile Sağlık Bakanlığından gerekli izinleri de aldıktan sonra üretime geçti.

Negatif iyonlarla havadaki zararlı gazları ayrıştırarak temiz havanın içeri girmesini sağlayan hava dezenfekte cihazı, şu ana kadar İran, Hollanda, Bulgaristan, İngiltere, İsveç, Dubai ve Almanya'ya ihraç edildi.

Girişimci Fojlaley, AA muhabirine, şimdiye kadar yurt dışına 760 cihaz gönderdiklerini ve çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirtti.

İlerleyen günlerde Belçika'ya 500 cihaz göndereceklerini vurgulayan Fojlaley, "Bizi mutlu eden talepler geliyor. Koronavirüsten dolayı ölüm sayısının fazla olduğu ABD'ye de göndermeyi düşünüyoruz. Cihazımızın uluslararası patenti var. Alanında tek cihaz. Dünyanın bütün ülkelerine ihracatını düşünüyoruz. Yaklaşık 8 aydır seri üretimdeyiz. Ciddi talepler var, yetiştiremiyoruz. Arkadaşlarımızın da yardımıyla kapasitemizi artıracağız." diye konuştu.

Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik ise 2 yıldan bu yana yenilikçi, teknolojik ve ihracat odaklı ürünlerin geliştirilmesine ağırlık verdiklerini, hava dezenfekte cihazının da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Dünyada yaşanan salgın nedeniyle hava dezenfekte cihazlarının öneminin arttığını belirten Gedik, şunları kaydetti:

"Girişimcimizin geliştirdiği bu cihazın testlerini Türkiye, İngiltere ve İran'da akredite olan laboratuvarlarda yaptırdık. Özellikle İngiltere'deki laboratuvarlarda virüsleri yüzde 99,9 yok ettiğine dair raporlarımızı aldık. Bunun üzerine firmamız seri üretime başladı. Yaklaşık 2 aydır ciddi anlamda satışını da yapıyor. Yurt dışının yanı sıra İstanbul üzerinden Türkiye geneline satışı yapılıyor."

Eczane, kamu kurumları ve toplu şekilde hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının müşterileri arasında yer aldığını anlatan Gedik, son zamanlarda evlerde de cihazın kullanımına başlandığını dile getirdi.

"İran'dan teşekkür yazısı gönderildi"

Cihazın oksijen iyonu ürettiği için çok sağlıklı bir havanın teneffüs edilmesini sağladığını ifade eden Gedik, şöyle devam etti:

"İran Sağlık Bakanlığından cihazla ilgili olumlu geri dönüş aldık. İsfahan Devlet Hastanesi'nde kullanmışlar. 4 pandemi hastanesinde cihazları kullandıkları süre içinde hiçbir personelde vakaya rastlanmadığı için bize teşekkür yazısı gönderdiler. Bu da bizi mutlu etti. Bu, cihazın gerçekten işe yaradığının göstergesi."