Vatan aşkıyla, çakı gibi asker oldular: Büyükakın temsili uğurlamada özel bireylerle konvoy yaptı, halay çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vatan aşkıyla, çakı gibi asker oldular: Büyükakın temsili uğurlamada özel bireylerle konvoy yaptı, halay çekti

Vatan aşkıyla, çakı gibi asker oldular: Büyükakın temsili uğurlamada özel bireylerle konvoy yaptı, halay çekti
13.05.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Mayıs Cuma günü temsili askerlik törenine katılacak olan 35 özel birey için unutulmayacak bir uğurlama töreni düzenledi. Özel bireylerle konvoy eşliğinde Büyükşehir hizmet binasından Gonca’ya gelen Başkan Büyükakın, burada da onlarla davul-zurna eşliğinde halay çekti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Engelsiz Kocaeli” vizyonu doğrultusunda özel bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla önemli projeler hayata geçiriyor. Ayrıca, özel programlarla da sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlıyor. Bu kapsamda, İzmit Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Engelsiz Bahar Şenliği düzenlendi. Her zaman özel bireylerin yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da katıldığı şenliğin en anlamlı bölümü, 15 Mayıs Cuma günü Derince Merkez Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek bir günlük temsili askerlik töreninde yemin edecek 35 özel genç için kına programı düzenlenmesi oldu.

Vatan aşkıyla, çakı gibi asker oldular: Büyükakın temsili uğurlamada özel bireylerle konvoy yaptı, halay çekti

BÜYÜKAKIN KONVOYUN BAŞINDA

Başkanı Büyükakın ve özel bireyler, ilk olarak belediye hizmet binası önünde oluşturulan konvoyda buluştu. Makam aracının direksiyonuna geçen Başkan Büyükakın ve gençler, Türk bayrakları ile donatılan konvoyla birlikte, Ömer Türkçakal Bulvarı boyunca ilerleyerek, alkışlar ve kornalar eşliğinde Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ne geldi. Başkan Büyükakın ve özel bireyler, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Ahmet Sönmez, MHP Kocaeli İl Sekreteri Semih Türeyen, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının ve engelli derneklerinin temsilcileri ile aileler tarafından alkışlarla karşılandı.

Vatan aşkıyla, çakı gibi asker oldular: Büyükakın temsili uğurlamada özel bireylerle konvoy yaptı, halay çekti

YÜREK ISITAN GÖRÜNTÜLER

Burada araçlarından inen özel gençler, şenlik alanındaki arkadaşları ile buluştu. Başkan Büyükakın da aileleri selamladı, özel bireylerle sohbet etti. Özel bireylerin, Başkan Büyükakın’a sarıldığı ve oyunlar oynadığı anlar, katılımcılar tarafından büyük bir keyifle izlendi.

Vatan aşkıyla, çakı gibi asker oldular: Büyükakın temsili uğurlamada özel bireylerle konvoy yaptı, halay çekti

ÇAKI GİBİ ASKERLERE KINA YAKILDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenin ikinci bölümünde kınalar yakıldı. Anneler, çakı gibi asker olacak çocuklarının ellerine dualar eşliğinde kınayı yakarken, törenin bu bölümü duygusal anlara sahne oldu. Özellikle anneler gözyaşlarına hakim olamazken, özel bireyler de büyük bir gurur yaşadı. Bu sırada Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu duayı yaptırdı. Kına yakma töreninin ardından Başkan Büyükakın ve Tuğamiral Akarı, en özel birliğe Ay-Yıldızlı bayrağımızı takdim etti.

“HER TÜRK ASKER DOĞAR”

Törende konuşan Başkan Büyükakın, sözlerine “Hepinizi çok seviyorum” diyerek başladı. Kınalı Mehmet hikayesini anlatan Başkan Büyükakın, şunları söyledi: “Hepimiz asker ocağından geçtik. Her Türk asker doğar. Askerde o marşı hep birlikte söyledik. Buradaki evlatlarımız da her Türk’ün asker olduğunu gösterdiler. Ben şimdiden askerlerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı tezkereler diliyorum. Bu toprakları bize vatan yapan, bu bayrağın dalgalanmasına imkân veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugüne kadar yaşamış tüm devlet büyüklerimizi, şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Al bayrağımız her zaman bu göklerde dalgalansın.”

BÜYÜKAKIN HALAY ÇEKTİ

Tören sonunda Başkan Büyükakın, davul-zurna eşliğinde özel bireylerle halay çekti. Doyasıya eğlenen gençler, askerlik heyecanını yaşadı. Asker eğlencesi ve Engelsiz Bahar Şenliği, günün ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Evlatlarını askere gönderecek olmanın mutluluğunu yaşayan aileler ise kendilerine bu özel anları yaşatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve Büyükşehir yetkililerine teşekkür etti.

Kutlamalar, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Kocaeli Vatan aşkıyla, çakı gibi asker oldular: Büyükakın temsili uğurlamada özel bireylerle konvoy yaptı, halay çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade Sebebi bir kadın çıktı Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı
Samsun’da 10 dakikalık yağış sele yol açtı Araçlar sürüklendi, evleri su bastı Samsun'da 10 dakikalık yağış sele yol açtı! Araçlar sürüklendi, evleri su bastı
Şanlıurfa merkezli 21 ilde ’yasa dışı bahis’ ve ’suç örgütü’ operasyonu: 61 gözaltı Şanlıurfa merkezli 21 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'suç örgütü' operasyonu: 61 gözaltı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
23:30
İstanbul’da taksici dehşeti Genç kadını araca kilitleyip darbetti
İstanbul'da taksici dehşeti! Genç kadını araca kilitleyip darbetti
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
22:25
Gençlerbirliği’ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi
Gençlerbirliği'ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi
22:09
Trump’ın FED adayı Kevin Warsh Senato’dan onay aldı
Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
21:41
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:49:46. #7.12#
SON DAKİKA: Vatan aşkıyla, çakı gibi asker oldular: Büyükakın temsili uğurlamada özel bireylerle konvoy yaptı, halay çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.