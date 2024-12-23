Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz - Son Dakika
Üye Girişi
Adana

Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz

Geniş Video İzle

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan listede Adana'dan 15, Sakarya'dan ise 7 işletmenin vatandaşa at ve eşek eti yedirdiği ortaya çıktı. Bu 2 ilin ardından Antalya, Mersin ve Manisa geldi. Bu illerde de 4'er işletmenin ürünlerine at ve eşek eti tespit edildi.

23.12.2024 16:10  Güncelleme: 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığını tehdit eden gıda teröristlerini ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık tarafından açıklanan liste yakından takip edilirken; vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği iller de belli oldu.

ADANA BAŞI ÇEKİYOR

Açıklanan listenin tepesinde Adana ve Sakarya var. Bu iki ilimizden Adana'da 15, Sakarya'da ise 7 işletmenin vatandaşa at ve eşek eti yedirdiği ortaya çıktı. Bu 2 ili Antalya, Mersin ve Manisa takip etti. Bu illerde de 4'er işletmenin ürünlerinde at ve eşek eti kullandığı tespit edildi.

Vatandaş en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz

EN ÇOK TAĞŞİŞ KIRMIZI ETTE

Afişe edilen firmaların en çok yaptığı tağşişin ise kırmızı ete karıştırılan tek tırnaklı ve kanatlı etin olduğu dikkat çekiyor. Bakanlık, tüm tüketicileri satın aldıkları ürünlerin etiketi, içeriği ve firma bilgilerini dikkatle incelemeleri konusunda uyardı.

İşte Bakanlık tarafından açıklanan o işletmeler;

Vatandaş en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaş en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaş en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaş en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaş en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaş en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaş en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz

Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya, Sakarya, Manisa, Mersin, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Adana Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Abdullah Demir:
    Adana'ya gidek mi kababindan yiyek mi 3 2 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    uygun fiyatlı ise fakir fukara yiyebilir diye fetva ne zaman gelir 0 4 Yanıtla
  • Ateş:
    Bu eski haber değil mi? 1 ay öncede aynı haberi paylaşmıştınız.Pehh 3 0 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    nedense her pisliğin başı adana çekiyor 0 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Yatacak Yeriniz Olmasın Emiii Hayvanlara Eziyet Ediyorsunuz 0 0 Yanıtla
  • Sedat Mert:
    Kayseri nin adı çıkmış 0 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Türkiye'de geçmiş tarihe doğru o kadar eşek vardı. Eşek ölüsü gören varmı? Yaşlanan eşekler bir şekilde kayboluyor! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
14:28 Babası intihar eden SMA hastası İkbal’in annesi suskunluğunu bozdu Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
07:51 Tolunay Kafkas, Şenol Güneş’in elini sıkmayan Volkan Demirel’i açık açık tehdit etti Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
07:21 Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum
00:34 Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi
23:16 Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi
22:39 Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 16:39:42. #1.12#
SON DAKİKA: Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.