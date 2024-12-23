Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığını tehdit eden gıda teröristlerini ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık tarafından açıklanan liste yakından takip edilirken; vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği iller de belli oldu.
Açıklanan listenin tepesinde Adana ve Sakarya var. Bu iki ilimizden Adana'da 15, Sakarya'da ise 7 işletmenin vatandaşa at ve eşek eti yedirdiği ortaya çıktı. Bu 2 ili Antalya, Mersin ve Manisa takip etti. Bu illerde de 4'er işletmenin ürünlerinde at ve eşek eti kullandığı tespit edildi.
Afişe edilen firmaların en çok yaptığı tağşişin ise kırmızı ete karıştırılan tek tırnaklı ve kanatlı etin olduğu dikkat çekiyor. Bakanlık, tüm tüketicileri satın aldıkları ürünlerin etiketi, içeriği ve firma bilgilerini dikkatle incelemeleri konusunda uyardı.
İşte Bakanlık tarafından açıklanan o işletmeler;
Son Dakika › Adana › Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz - Son Dakika
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