Vizyonda bu hafta - Son Dakika

Vizyonda bu hafta

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Kovan Genç bir kadın olan Ayşe, ortaokul yıllarında Artvin'den Almanya'ya gönderilir. Uzun yıllar memleketinden uzakta yaşayan Ayşe, annesinin hastalanması sonucu çocukluğunun geçtiği köy evine geri döner. Ölüm döşeğinde olan annesi, kızında son olarak aile arılığını çekip çevirmesini ister. Hayatta en büyük korkusu arı olan Ayşe, annesinin isteğini geri çeviremez ve aile yadigarına sahip çıkmaya karar verir. Bu süreçte arıcılığın merkezi olan köye modern yönetmenler getiren Ayşe ile geleneksel arıcılar arasında çatışmalar yaşanır. Bir de koana dadanan arılar, Ayşe'nin hayatı ve kovanlar için büyük tehlike oluşturur. David Copperfield'ın Çok Kişisel Hikayesi David Copperfield hayat hikayesini anlatan The Personal History Of David Copperfield, Copperfield'ın gençlik döneminden hayatının son evresine kadar yaşananları konu ediyor. Charles Dickens'ın klasikleşmiş eserinden uyarlanan filmde, Copperfield'ın doğumundan bebeklik dönemine, ergenlik zamanlarından yetişkinlik dönemine, yoksulluktan servete ulaştığı zamanlara bir yolculuk yapılıyor. Dünyada kendisine yer edinmeye çalışan David Copperfield bu süreçte beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalıyor. David Copperfield'ın hayat mücadelesinin anlatıldığı filmde Copperfield'a Dev Patel hayat veriyor.

Sekiz Yüz Sekiz Yüz, Japon ordusuna karşı bir depoyu savunan 800 Çinli asker ve sivilin mücadelesini konu ediyor. 1937 yılında Çin-Japon savaşı sırasında sekiz yüz Çinli asker, tamamen Japon ordusuyla çevrili Şangay savaş alanının ortasında bir depo mahsur kalır. Kuşatma altında olan bulunan grup, hayatta kalmak için 4 gün 4 gece boyunca Japon kuvvetlerinin baskısına karşı zorlu bir mücadeleye girişir. 800 kişilik asker ve sivillerden oluşan ekibin, Si Hang deposunu savunurken sergilediği mücadele ile Çin halkının umudu ve cesareti haline gelir.

Ormandaki Cadı Ormandaki Cadı, şehirden uzaktaki bir bölgeye gezi düzenleyen bir grup gencin yaşladıklarına odaklanıyor. Üniversitede birinci sınıf öğrencisi olan Jill, şehirden uzakta gerçekleşen bir snowboard gezisine katılır. Araçları ile karlık bölgelerde ilerleyen grup, güneşin ufkun altına düşmesi ile birlilkte büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. Karla kaplı dağlık alanda kaybolan gençler, telefonları çekmediği için kimseden yardım isteyemez. Sıcaklığın düşmesi ile donma tehlikesi ile karşı karşıya kalan gençler, gecenin ilerleyen saatlerinde kendilerini bir cadı avının içinde bulur.

Randıman Randıman, hazırlayacağı sunum için Ordu'ya giden genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Genç bir kadın olan Filiz, Ferhat adında bir adamın patronu olduğu bir reklam şirketinde çalışır. Müşterilerini kaybetmemek için çabalayan Ferhat, bunun için Filiz'den çikolata ile ilgili iyi bir sunum hazırlamasını ister. Genç kadın, sunumu için çalışmaya fındığın diyarı olan ve çocukluğunun geçtiği Ordu'dan başlamaya karar verir. Ordu'ya gidip araştırmalara boğulan Filiz'e bu süreçte çocukken birlikte vakit geçirdiği Eşref ve ailesi de fazlasıyla yardımcı olur. Ancak köyde yaşanan esrarengiz olaylar, Filiz'in işlerini engeller. İstanbul'dan iş arkadaşlarının da köye gelmesi ile birlikte Filiz, kendisini birbirinden ilginç olayların içinde bulur.

Cin Baskını Cin Baskını, sınıf arkadaşını kıskanan ve onun kötülüğü için uğraşan genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Ziynet ve Alev, aynı okulda okuyan iki gençtir. Ziynet, derslerinde oldukça başarılı olduğu gibi insanlarla da güzel ilişkiler kurmaktadır. Alev ise her zaman Ziynet'in gölgesinde kalmıştır. Ziynet'e karşı büyük bir kıskançlık besleyen Alev, onun mutsuz olmasını ister. Alev'in Ziynet'e karşı hissettikleri bir süre sonra takıntı haline gelir ve Zinyet'in mutsuz olmasını sağlamak için herekete geçer. Ziynet'e büyü yaptırmaya karar veren Alev, beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır.

Ölümsüzlerin Savaşı Ölümsüzlerin Savaşı, Dominion'a karşı büyük bir mücadeleye girişen Trikalypse ile isyancıların hikayesini konu ediyor. Asiler arasındaki özgürlük savaşı daha yeni başlamıştır. Trikalypse, sadece hayatta kalmak için değil Dominion'u devirmek için harekete geçmek zorundadır. Bunun için isyancı lider ve bir özgürlük savaşçısı ekibiyle güçlerini birleştirir. Artık, Dominion'un gerçek yüzünü ortaya çıkarmak ve onu devirmek için savaşmanın tam zamanıdır.

(İHA)

Vizyonda bu hafta

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kadın, Asker, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 22:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vizyonda bu hafta - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'den korkutan araştırma: Koronavirüs mutasyon geçirdi, artık daha bulaşıcı 10 aydır komada olan kadın futbolcu Ilenia Matilli, Totti'nin sesli mesajıyla uyandı Tuğçe sadece 1 ay rahat edebildi! Sapık serbest kaldı, tacizi bırakmadı Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı Beşiktaş, Vodafone Park'ta tur peşinde! Canlı anlatım Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu
Marmara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Marmara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
21:33
Talihsizliğin böylesi görülmedi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti Talihsizliğin böylesi görülmedi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti         
21:13
Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı         
20:32
Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı         
20:01
Türk Telekom'da beklenen gol geldi! G.Saray, yıldız futbolcusuyla öne geçti Türk Telekom'da beklenen gol geldi! G.Saray, yıldız futbolcusuyla öne geçti         
19:46
F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız         
19:04
İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen         
18:29
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Aldığı kilolarla konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer de bıyık bıraktı Aldığı kilolarla konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer de bıyık bıraktı         
09:24
Ebru Gündeş, yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş'i sessiz sedasız defnetti Ebru Gündeş, yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş'i sessiz sedasız defnetti         
07:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 22:45:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vizyonda bu hafta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei