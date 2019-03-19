Son Dakika Haberleri: Voleybol 2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları Mersin'de Başladı

Voleybol 2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları Mersin'de Başladı

1 saat önce

Voleybol Sezonu 2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları Mersin'in ev sahipliğinde dün başladı.

Voleybol 2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları Mersin'de Başladı, System.String[]
Voleybol Sezonu 2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları Mersin'in ev sahipliğinde dün başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Türkiye genelinden 8 takımın katılımı ile 18-19-20 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan '2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları', dün Toroslar Bin Kişilik Spor Salonu'nda Vakıfbank ve Kuzeyboru arasında oynanan ilk karşılaşma ile başladı.

Müsabakalarının açılış maçını Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, şube müdürleri Vedat Akyar, Metin Koçak, Türkiye Voleybol Federasyonu temsilcileri ve turnuvaya katılan takım yöneticileri ile çok sayıda sporsever izledi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarının açılış maçında Vakıfbank, rakibi Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti.

2. Lig Bayanlar Final Müsabakalarına yarı finalden çıkarak katılma hakkı elde eden Antalyaspor, Gaziantep Merinos, Aksaray Kuzey Boru, İstanbul Vakıfbank, Çanakkale Kale 1957 Spor, Bilecik Bozüyük Belediye İdman Yurdu, Ankara Karayolları ve Manisa Alaşehir Belediyesi takımları 1. Lige çıkma mücadelesi verecek.

Puan usulü yapılacak ve 3 gün sürecek olan müsabakalar, 20 Mart Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaların ardından sona erecek. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:26 Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Vakıflar Bankası, voleybol, Mersin, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhur İttifakı'nın Erdemli Adayı: Mahalle P...i Gibi Dedikodu Yapmayın Dereye Düşen Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atlayan, 12 Yaşındaki Hediye Konuştu: Elimden Kayıp Gitti Mersin Büyükşehir Belediyesine Seçim Öncesi Haciz Şoku Fenerbahçeli Futbolcu Frey, Almanya'da Ameliyat Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 13:06:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol 2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları Mersin'de Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]