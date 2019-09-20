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Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

1 saat önce

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu mücadelesi yarın başlayacak.

Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası, System.String[]

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu mücadelesi yarın başlayacak.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 31. kez gerçekleştirilen organizasyonda grup maçlarının ardından 16 takım çeyrek final için mücadele hakkı elde etmişti.

Son 16 turu maçlarına Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda ev sahipliği yapacak. Bu turda rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, yine aynı ülkelerde çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Yarın oynanacak karşılaşmaların programı TSİ şöyle:

17.00 Hollanda-Almanya (Hollanda)

18.30 Rusya-Yunanistan (Slovenya)

18.30 Sırbistan-Çekya (Belçika)

20.30 Fransa-Finlandiya (Fransa)

21.00 Polonya-İspanya (Hollanda)

21.30 Belçika-Ukrayna (Belçika)

21.30 Slovenya-Bulgaristan (Slovenya)

Türkiye, İtalya ile karşılaşacak

C Grubu'nu 3. sırada bitirerek son 16 turu mücadelesi hakkını yakalayan A Milli Takım, A Grubu ikincisi İtalya'yla Fransa'nın Nantes kentinde 22 Eylül Pazar günü karşılaşacak.

Karşılaşma, TSİ 18.00'de Parc des Expositions Salonu'nda oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Türkiye, İtalya'ya üstünlük kurduğu takdirde aynı kentte Fransa-Finlandiya maçının kazananıyla çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

voleybol, Fransa, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:52 Kaynak: AA
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