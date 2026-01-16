Yaban Domuzu Yakalayan Adam Ceza Aldı

Sinop'un Erfelek ilçesinde karlı yolda karşılaştığı yaban domuzu sürüsünden bir yavruyu eliyle yakalayan vatandaşa ceza kesildi.

14 BİN 911 LİRA CEZA KESİLDİ

Erfelek'e seyir halinde olan Şenel Yılmaz yolda yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı. Araçtan inen Yılmaz, sürüden ayrılan yavru bir domuzu kısa süreli kovalamaca sonucu eliyle yakaladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada yayılırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İnceleme sonucunda Yılmaz'a, yaban hayvanını yakalayıp sürüsünden ayırdığı ve avlanma mevzuatına aykırı davrandığı gerekçesiyle 14 bin 911 lira ceza uygulandı.

"CEZAYA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Cezaya itiraz edeceğini açıklayan Şenel Yılmaz, yaşananların yanlış değerlendirildiğini savundu. Yılmaz, "Yaklaşık iki haftayı geçti, köyümden Erfelek'e gidiyordum. Yolda domuz sürüsüyle karşılaştım. Yavrudan biraz büyük bir domuzu yakaladım, yola getirdim ve ısırabilir diye yanımdan uzağa bıraktım. Sonrasında da sürünün gittiği yöne doğru saldım, ailesinin peşine gitti. Silah yok, bıçak yok, avlanma yok. Buna rağmen Doğa Koruma'dan 14 bin 900 küsur liralık ceza geldi. Erken ödersem 11 bin küsur liraya düşüyor ama ben bu cezayı hak etmedim. Videolarda da her şey açıkça görülüyor. İtirazımı yapacağım" diye konuştu.

RİSK OLUŞTURUYOR

Yetkililer, yaban hayvanlarının yakalanmasının ve sürülerinden ayrılmasının mevzuata aykırı olduğunu, bu tür davranışların hem hayvanlar hem de insanlar için risk oluşturduğunu vurguladı.