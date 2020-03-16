Yabancıya konut satışı şubatta rekor kırdı - Son Dakika
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Yabancıya konut satışı şubatta rekor kırdı

7 saat önce

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistiklerine göre, şubat ayında Türkiye genelinde yabancıya satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.6 artışla 4 bin 5 oldu.

Yabancıya konut satışı şubatta rekor kırdı, System.String[]

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistiklerine göre, şubat ayında Türkiye genelinde yabancıya satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.6 artışla 4 bin 5 oldu. Yabancıya konut satışında 1987 konutla İstanbul birinci, 805 konutla Antalya ikinci oldu.

TÜİK'in, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) veri tabanını kaynak olarak kullandığı verilere göre, 2020 yılı şubat ayı konut satış rakamları açıklandı. TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, ülke genelinde konut satışlarının 2020 Şubat ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,4 oranında artarak 118 bin 753 olduğunu söyledi.

EN FAZLA VE EN AZ SATIŞ YAPILAN İLLER

İstanbul'un 22 bin 662 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip olduğunu belirten Abdi Öncel, "Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 326 konut satışı ve yüzde 11,2 pay ile Ankara izledi. Üçüncü sırada 7 bin 669 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile İzmir geldi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 6 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu" dedi.

ANTALYA'DA YÜZDE 59'LUK ARTIŞ

Antalya'da 2019 Şubat ayında 3 bin 958 konut satılırken 2020 Şubat ayında yüzde 59,8 oranında artışla 6 bin 325 konut satıldığını belirten Öncel, Antalya'nın, konut satışında 2020 Şubat ayında İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip iller arasında dördüncü olduğunu kaydetti.

YABANCILARA SATIŞTA REKOR

Türkiye genelinde yabancılara konut satışlarının bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 20,6 artarak 4 bin 5'e yükseldiğini açıklayan Öncel, "Yabancılara konut satışlarında, Şubat 2020'de ilk sırayı bin 987 ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 805 konut satışı ile Antalya, 265 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Yalova ve 115 konut satışı ile Bursa izledi" dedi.

İKİ AYDAKİ SATIŞ 7 BİN 912

TÜİK verilerine göre, 2020'nin ocak-şubat aylarındaki yabancılara toplam konut satışı ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 21.9 oranında artarak, 7 bin 912'ye yükseldi. Bu yıl ilk 2 ayda yabancılara en çok konut satış yapılan il 3 bin 862 ile İstanbul oldu. İkinci sırada bin 567 ile Antalya yer aldı. Yabancıya ilk 2 ayda en çok konut satış yapılan diğer iller Ankara 500, Yalova 259, Bursa 278, Samsun 177, Sakarya 175, İzmir 135, Mersin 163, Muğla 117 diye sıralandı.


Türkiye İstatistik Kurumu, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:43 Kaynak: DHA
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