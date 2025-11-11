İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar, günlerce sürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar, günlerce sürecek

İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM\'dan peş peşe uyarılar, günlerce sürecek
11.11.2025 08:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren mevsim normallerine dönüyor. İstanbul ve çevre illerde bugün etkisini gösteren sağanak yağışlı havanın cuma gününe kadar etkisini sürdüreceği bildirildi. Özellikle Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde kuvvetli yağışlar yaşanması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, G. Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar, günlerce sürecek

Hava sıcaklığı: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar, günlerce sürecek

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 19

İstanbul : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor 22

Adana : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun : Parçalı, zamanla çok bulutlu 24

Trabzon : Parçalı bulutlu 20

Erzurum : Parçalı bulutlu 15

Diyarbakır : Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 22

İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar, günlerce sürecek

AKOM'DAN SAĞANAK UYARISI

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da yağışların cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla sürmesi beklenmektedir. Bugün itibarıyla sıcaklıkların gün içerisinde 16-18 derecemevsim normalleri civarında, gece saatlerinde ise 13-14 derece civarında olması tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Doğu Akdeniz, Hava Durumu, İstanbul, Marmara, Yerel, AKOM, Doğa, Ege, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar, günlerce sürecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu bir reklam değil uyarı Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler Bu bir reklam değil uyarı! Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler
Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası! Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi
Dünya devinden örnek davranış Stadyumu evsizlere açtılar Dünya devinden örnek davranış! Stadyumu evsizlere açtılar
Çimentonun 200 yıllık üretim teknolojisi değişiyor Çimentonun 200 yıllık üretim teknolojisi değişiyor
TV kanalına baskında akılalmaz detay Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı
Elazığ’da trafik kazasında anne ve bebeği hayatını kaybetti Elazığ'da trafik kazasında anne ve bebeği hayatını kaybetti
Sirenler çalmaya başlayınca gözyaşlarına hakim olamadı Sirenler çalmaya başlayınca gözyaşlarına hakim olamadı
Giresun’un Bulancak ilçesinde siren çalmadı Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı
6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı 6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı
Oyuncak silahlı baskının perde arkası Güntekin Onay’ın o sözleri fitili ateşlemiş Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
İslam Memiş’ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında... İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...

10:40
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
10:28
Belediye işçisinin acı sonu Kamera dehşet anlarını saniye saniye kaydetti
Belediye işçisinin acı sonu! Kamera dehşet anlarını saniye saniye kaydetti
10:14
26 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya yarış var
26 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya yarış var
10:13
Türk futbolunda bahis skandalı Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
Türk futbolunda bahis skandalı! Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
10:09
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi İlk gün rekor başvuru
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru
10:06
Gözler saat 14.30’a çevrildi Akın Gürlek basın açıklaması yapacak
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak
09:51
Türk futbolunda kazan kaynıyor Bahis soruşturmasında sıra teknik direktör ve başkanlara geldi
Türk futbolunda kazan kaynıyor! Bahis soruşturmasında sıra teknik direktör ve başkanlara geldi
09:14
İstanbullular sabah kaosa uyandı Metrobüs hattı tamamen durdu
İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüs hattı tamamen durdu
08:53
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı
08:14
Bahis skandalında çarpıcı tablo Bu takımın 31 futbolcusundan 18’i bahis oynamış
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış
07:18
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKKYPG kararı
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKK/YPG kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 10:45:26. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar, günlerce sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.