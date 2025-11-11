İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM\'dan peş peşe uyarılar, günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, G. Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 19
İstanbul : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
İzmir : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor 22
Adana : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Antalya : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Samsun : Parçalı, zamanla çok bulutlu 24
Trabzon : Parçalı bulutlu 20
Erzurum : Parçalı bulutlu 15
Diyarbakır : Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 22
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da yağışların cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla sürmesi beklenmektedir. Bugün itibarıyla sıcaklıkların gün içerisinde 16-18 derecemevsim normalleri civarında, gece saatlerinde ise 13-14 derece civarında olması tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
