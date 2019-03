Yalçın: "İstikrar her şeyden önemli" Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "Bizim için birinci hassasiyet Türkiye 'nin istikrarı"SAMSUN - Türkiye'nin üzerine planlar yapıldığını belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin istikrarının birinci öncelik olduğunu söyledi.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Samsun İl Divan Toplantısı'na katıldı. Yalçın, toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Memur-Sen'in çok büyük kitleye hitap ettiğini belirten Yalçın, "Tolumun 4'te birini temsil ediyor milli gelirden onların alacağı payı belirleme noktasında gayret gösteriyoruz. Bizim işimiz adaletin tesis edilmesi. Gelir dağılımında adaleti tesis ettiğimiz zaman ülkeye en büyük katkıyı sunmuş olacağız. Onun için toplu sözleşme süreçlerinde kamu görevlisi ve kamu görevlisi emeklisi üzerinden milli gelirin düzgün dağıtılması, adil bir taksimat yapılması konusunda gayret gösteriyoruz. Memur-Sen bunu ortaya koyarken nerede bir mazlum bir mağdur varsa hassasiyet gösteren bir teşkilat. Kuruluş misyonu ve ilkesel değerlerinden 27 yıldır sapmamış bir teşkilat. Bizim yolculuğumuz devam edecek. 27 yıl içerisinde kaldırım taşı sökmedik, cam çerçeve dökmedik bundan sonrada dökmeyeceğiz. Çünkü erdemli bir hareketiz" dedi.31 Mart seçimlerinin Türkiye için büyük önem taşıdığını vurgulayan Yalçın, "31 Mart'ın son derece önemli. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu coğrafya çok hareketli. Yanı başımızda Sykes-Picot Anlaşması'nın bir diğer versiyonu uygulanıyor. Kudüs yeniden işgal altına alınıyor. Siyonist planın önemli bir etabı gerçekleşmiş bulunuyor. Libya yok edildi, Irak 'ın istikrarı ortadan kaldırıldı. Mısır ipotek altına alındı. Suriye 'nin 5'e bölüneceği yaklaşımları var. Peşinden Türkiye'nin Arz-ı Mev'ud toprakları içerisindeki kısmına ilişkin yürütülen simülasyon yada emperyal güçlerin yeni konvansiyonel silah olarak kullandığı terör örgütleri üzerinden Türkiye diz çöktürme arayışları devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir zeminde istikrarı birinci önceliği. Biz kamu görevlisiyiz. Bizim için istikrar her şeyden önemli. İstikrarsız zeminler birilerine kazandırır ama bize hep kaybettirir. Felaket bazılarının felaketi bazılarının selameti olur. Biz sabit gelirliyiz. İstikrarsızlık bizim bordromuzu etkiler. İstikrarsız zemin her zaman bizi vurur. Onun için bizim için birinci hassasiyet Türkiye'nin istikrarı. Türkiye'nin istikrarsızlığı hem bölgenin hem Türkiye'nin felaketi olur. Çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Fincancı katırları ürkütülmüş durumda. Topuk selamı ile iktidarı devralan bir Türkiye yok. Uluslararası odaklara gidip elini açan, belini büken bir Türkiye yok. Türkiye küresel emperyalizme karşı sesini yükselten, dünyadaki herkesin hissiyatını ifade eden bir pozisyonda" diye konuştu.Toplantıya Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir , Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin , Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ve üyeler katıldı.