Yaralı yavru yaban keçisi yeniden yaşam alanında - Son Dakika

Yaralı yavru yaban keçisi yeniden yaşam alanında

GÜMÜŞHANE - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yaban hayvanlarına şifa olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Gümüşhane Şiran - Çamoluk kara yolu üzerinde araç çarpması sonucu yaralı yaban keçisi olduğu ihbarı üzerine DKMP ekipleri anında olay yerine giderek yaralı yavruya müdahale etti.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede yaban keçisinin ayağında sorun olduğu için yürüyemediği tespit edildi. Yavru keçinin vakit kaybedilmeden tedavisine başlandı. Yapılan veteriner muayenesinde ayağında kırık olmadığı, hafif incinme olduğu tespit edilen yavru yaban keçisine gerekli tedavi uygulandı ve iyileşme sürecinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

Son 8 yılda 25 bin 468 yaban hayvanı tedavi edildi

DKMP Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde çeşitli sebeplerle yaralanan yaban hayvanlarını tedavi ederek, tabii yaşam alanlarına yeniden kazandırıyor. Tabiata uyum sağlayamayacak durumda olan bireyler ise uygun hayvanat bahçelerine ve doğal yaşam parklarına yerleştiriliyor.

Bu çerçevede yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezlerinde son 8 yılda 25.468 yaban hayvanı tedavi edilerek yeniden doğaya yerleştirildi.

İlki 2010 yılında tesis edilen Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi sayısının artırılması için DKMP Genel Müdürlüğü'nce çalışmalar devam ediyor. Bu yıla kadar Bursa, Şanlıurfa, Mersin, Kars, Van, Sinop, Çankırı ve Hatay'da Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi kurulmuş olup Burdur, Diyarbakır, Konya, Afyonkarahisar ve Samsun'da rehabilitasyon merkezi yapım çalışmaları devam ediyor.