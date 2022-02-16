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Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanlığına Abdullah Yaman seçildi - Son Dakika

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanlığına Abdullah Yaman seçildi

16.02.2022 12:01
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanlığına Abdullah Yaman seçildi

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanlığı için yapılan seçimi, Yargıtay üyesi Abdullah Yaman kazandı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanlığı için yapılan seçimi, Yargıtay üyesi Abdullah Yaman kazandı.

Yargıtay Başkanlığının açıklamasına göre, boş bulunan 11. Hukuk Dairesi Başkanlığı için seçim yapıldı. Oyların çoğunluğunu alan Yaman, seçimi kazanarak Dairenin başkanı oldu.

Yaman'ın öz geçmişi

Abdullah Yaman, 1963'te Sivas'ın Gürün ilçesinde doğdu. Yıldızeli Pamukpınar Öğretmen Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Yaman, 1986'da mezun olduktan sonra, askerliğini Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesinde hakim asteğmen olarak tamamladı.

İstanbul ve Gürün hakim adayı olarak mesleğe başlayıp sırasıyla Konya Bozkır, Bingöl Genç, Mersin Anamur, İzmir Ödemiş ve Ankara Sincan hakimlikleri görevlerinde bulunan ve son olarak 2006'dan itibaren yürüttüğü Sincan Ticaret Mahkemesi Başkanlığından 2011'de Yargıtay üyeliğine seçilen Yaman, evli ve iki çocuk babası.

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Abdullah Yaman, Yargıtay, Sivas, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanlığına Abdullah Yaman seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanlığına Abdullah Yaman seçildi - Son Dakika
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