DİYARBAKIR - "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 5 ilden gelen öğrenciler Diyarbakır'ı gezdi - Son Dakika

DİYARBAKIR - "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 5 ilden gelen öğrenciler Diyarbakır'ı gezdi

26.05.2021 16:38

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 5 ilden gelen 100 öğrenci, Diyarbakır'ı ziyaret etti, tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 5 ilden gelen 100 öğrenci, Diyarbakır'ı ziyaret etti, tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Proje kapsamında İstanbul, Sakarya, Uşak, İzmir ve Aydın'dan 100 genç, öğretmenleri nezaretinde kente geldi.

Gençler Diyarbakır'daki gezileri kapsamında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan tarihi surlar, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, Hz. Süleyman ve Kurşunlu camiler, İçkale Müze Kompleksi, Ongözlü Köprü, Hasanpaşa Hanı, Ahmet Arif ve Cahit Sıtkı Tarancı müzeleri ile Gazi Köşkü'nün de aralarında yer aldığı tarihi mekanları ziyaret etti.

İçkale Müze Kompleksi'nde gençlerle bir araya gelen Vali Münir Karaloğlu, kentin tarihi dokusuna ilişkin bilgi verdi.

Vali Karaloğlu, bölgeler arasında hiç hak edilmeyen bazı ön yargıların oluşturulduğunu söyledi.

Ön yargıların kırılması noktasında en kestirme yolun görmek olduğunu dile getiren Karaloğlu, " Şanlıurfa'yı gezdiniz. Bugün de Diyarbakır'ı geziyorsunuz. Şehrin kültürü, tarihi ve insanlarıyla temasınız olacak. Artık sizi kimse Diyarbakır ile ilgili olumsuz düşünceye sevk edemez. Onun için bu gelme ve gitmeler önemli. Çocuklarımızın bölgeler arası bu seyahatleri milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirme adına önemli faaliyetlerdir." dedi.

Kafile sorumlularından öğretmen Dilek Yiğit de 16 yıl önce bölgede görev yaptığını, bugün bu proje ile tekrar kente gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Kentin daha modernleştiğini gördüğünü aktaran Yiğit, "Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdik. Her adımda tarihin yaşandığı bir şehir. Diyarbakır bir güne sığacak bir şehir değil. Her noktası ayrı bir tarih. Burada kalınan her gün sizi farklı bir tarih yolculuğuna çıkartıyor ve müthiş büyülüyor. Buralarla ilgili gelmeden önce ve geldikten sonraki algılar arasında dağlar kadar fark oluyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Tuğçe Aba taşı ve toprağı tarih kokan şehirleri görme fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ön yargılarının tamamen kırıldığını aktaran Aba, "Buradaki insanların nezaketini, misafirperverliğini gördüğümde şaşırdım. Memleketimdeki herkese buraları görmesini tavsiye edeceğim. İçişleri Bakanlığı ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kahya ise Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, kentin buram buram tarih koktuğunu kaydetti.

Öğrenciler, programlarına yarın Gaziantep gezisiyle devam edecek.

DİYARBAKIR - Yarın Çok Genç Olacak projesi kapsamında 5 ilden gelen öğrenciler Diyarbakır'ı gezdi
DİYARBAKIR - Yarın Çok Genç Olacak projesi kapsamında 5 ilden gelen öğrenciler Diyarbakır'ı gezdi
DİYARBAKIR - Yarın Çok Genç Olacak projesi kapsamında 5 ilden gelen öğrenciler Diyarbakır'ı gezdi
DİYARBAKIR - Yarın Çok Genç Olacak projesi kapsamında 5 ilden gelen öğrenciler Diyarbakır'ı gezdi

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, İslam, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında 5 ilden gelen öğrenciler Diyarbakır'ı gezdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart Fatih Koyunoğlu hakkında flaş suçlama: Apartman boşluğuna çekip öpmeye çalıştı Fatih Koyunoğlu hakkında flaş suçlama: Apartman boşluğuna çekip öpmeye çalıştı Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında sert sözler: Açık kapım yok! Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında sert sözler: Açık kapım yok! Para yüzünden kavgalı olduğu kişiyi trafikte takip edip, başından vurdu Para yüzünden kavgalı olduğu kişiyi trafikte takip edip, başından vurdu Dolandırıcılıktan 491 yıla kadar hapisleri isteniyordu, beraat kararı çıktı Dolandırıcılıktan 491 yıla kadar hapisleri isteniyordu, beraat kararı çıktı

Son Dakika Haberleri
17:56 Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış
17:54 Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart
17:54 Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı
17:49 Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti
17:34 Menajeriyle transfer pazarlığı başladı! Aboubakar için Ali Koç tüm şartlarını zorluyor
17:25 Medya şirketi MGM'yi, Amazon 8,45 milyar dolara satın alıyor
17:17 Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı
17:17 Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin
17:09 Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı
16:49 Fatih Terim'den sosyal medyada kendisine hakaret eden 14 kişi hakkında suç duyurusu
Alanyaspor, Bafetimbi Gomis için nabız yokladı Alanyaspor, Bafetimbi Gomis için nabız yokladı         
18:01
Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı         
17:55
Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejimi gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejimi gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır         
17:53
Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti         
17:50
Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin         
17:17
Altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi Altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi         
16:55
Telafi eğitimleri haziran ayında başlıyor Telafi eğitimleri haziran ayında başlıyor         
16:47
Skandal olay! Jinekolog, hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış Skandal olay! Jinekolog, hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış         
16:44
Akşener, Erdoğan'ın Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz         
16:19
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu         
16:01
İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var         
15:54
Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi         
15:44
Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti         
14:38
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 18:27:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DİYARBAKIR - "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 5 ilden gelen öğrenciler Diyarbakır'ı gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement