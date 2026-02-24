Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor - Son Dakika
Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor

Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor
24.02.2026 12:16
Türkiye'de izinsiz kripto varlık hizmeti sunmak ve affiliate programları yürütmek yasak. Ancak global kripto borsası Bybit, bu yasağı görmezden gelerek Türk sosyal medya fenomenleriyle affiliate iş birliklerini sürdürüyor. Twitter başta olmak üzere sosyal medyada yüzlerce paylaşım, yasağın fiilen delindiğini gözler önüne seriyor.

2 Temmuz 2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Türkiye'deki kripto varlık düzenlemelerini köklü biçimde değiştirdi. Bu kanunla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tüm kripto varlık hizmet sağlayıcıları kendi denetim yetkisi altına aldı. Kanunun getirdiği en kritik düzenlemelerden biri, yurt dışında yerleşik kripto para platformlarının Türkiye'deki kullanıcılara yönelik her türlü hizmeti izinsiz faaliyet kapsamında değerlendirilmesi oldu. Buna göre, SPK lisansı bulunmayan hiçbir yabancı platform, Türk kullanıcılara doğrudan ya da dolaylı reklam yapamaz, Türkçe dil desteği sunamaz.

SPK'nın düzenlemeleri doğrultusunda kripto para borsaları için affiliate ve referans (yönlendirme) programları da açıkça yasaklandı. Yasağın ardından Binance başta olmak üzere bazı büyük global borsalar Türkçe dil desteklerini kaldırdı ve referans programlarını sonlandırdı. Kanunun öngördüğü yaptırımlar son derece ağır. İzinsiz kripto varlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu yaptırımlar yalnızca platformları değil, affiliate linkleri paylaşan, tanıtım yapan ve kullanıcı yönlendiren fenomenleri ve içerik üreticilerini de kapsıyor.

Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor

SİTELERİNİ KAPATTILAR AMA AFFILIATE PAYLAŞIMLARINA DEVAM EDİYORLAR

Haberler.com'un "Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor" haberinden sonra referans programı sayfasını yayından kaldıran Bybit, yasağın yürürlüğe girmesinin üzerinden aylar geçmesine karşın Türkiye'deki affiliate faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

Twitter/X, Instagram ve Telegram üzerinde yapılan taramalarda, Türk sosyal medya fenomenlerinin Bybit'e ait affiliate linkleri paylaştığı ve Türk kullanıcıları platforma yönlendirdiği görülüyor. Yüz binlerce takipçiye sahip bazı Telegram kanallarında Bybit affiliate linkleri aktif biçimde paylaşılıyor. Bybit'e ait affiliate linklerin olduğu bu paylaşımlarda "reklam" ya da "sponsorlu içerik" ibaresi yer almıyor. Uzmanlar söz konusu durumun hem izinsiz faaliyet hem de yanıltıcı reklam yasağı açısından ayrı ihlaller riski taşıdığını belirtiyor.

Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor

FOREX İŞLEMLERİNE DE BAŞLADILAR

Bybit'in Türkiye'deki faaliyetleri yalnızca affiliate programlarıyla sınırlı değil. Bybit uygulamasına kaldıraçlı forex işlemi özelliği de entegre edildi ve bu ürün Türk kullanıcılara yönelik affiliate kampanyalarıyla tanıtılmaya başlandı. Söz konusu özellik, döviz çiftleri, emtialar ve hisse senetleri üzerinde 500 kata kadar kaldıraçlı işlem imkânı sunuyor. Oysa Türkiye'de kaldıraçlı forex işlemleri, 2011'den itibaren SPK'nın denetimi altında. 6 Aralık 2012'de yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yalnızca SPK lisanslı aracı kurumlar ve bankalar aracılığıyla yürütülebilir. Hiçbir yabancı kripto borsasının bu yetki kapsamında Türk kullanıcılara doğrudan hizmet verme izni bulunmuyor. Uzmanlar, söz konusu kaldıraçlı forex ürününün affiliate kanallarıyla tanıtılmasının SPK mevzuatı açısından kritik bir eşiği aştığını belirtiyor. Kanun uyarınca bu yasağı çiğneyenler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5.000'den 10.000 güne kadar adli para cezasıyla yargılanabilir. İçerik veya yer sağlayıcılarının yurt dışında bulunması hâlinde ise BTK, SPK'nın başvurusu üzerine söz konusu platformların erişimini doğrudan engelleyebiliyor.

Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor

Son Dakika Finans Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor - Son Dakika
