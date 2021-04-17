Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,28
|-2,93
|-5,94
|Acıpayam Selüloz
|18,72
|-6,87
|9,35
|Adel Kalemcilik
|25,62
|-2,21
|-25,16
|Adese Gayrimenkul
|2,28
|-22,18
|-18,57
|Afyon Çimento
|3,98
|-1,00
|-22,11
|Ak Enerji
|1,56
|-4,88
|-29,41
|Akbank
|4,97
|4,41
|-26,46
|Akçansa
|18,47
|-3,20
|14,70
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,86
|-8,82
|-22,60
|Akfen GMYO
|3,63
|-3,20
|-25,31
|Akın Tekstil
|40,88
|-7,30
|28,72
|Akiş GMYO
|1,89
|-3,57
|-32,31
|Akmerkez GMYO
|50,00
|1,01
|-22,35
|Aksa
|15,11
|-3,23
|9,38
|Aksa Enerji
|12,46
|1,63
|67,47
|Aksigorta
|8,28
|-2,82
|-4,81
|Aksu Enerji
|5,78
|-3,34
|-23,42
|Alarko Carrıer
|342,30
|-6,09
|-6,19
|Alarko GMYO
|24,60
|-0,16
|-5,96
|Alarko Holding
|10,51
|1,25
|21,64
|Albaraka Türk
|1,64
|-6,29
|-15,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,70
|-5,09
|-3,24
|Alkim Kağıt
|17,99
|-4,90
|38,99
|Alkim Kimya
|17,00
|1,58
|20,68
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,28
|14,00
|4,11
|Altınyunus Çeşme
|56,15
|-8,48
|12,39
|Anadolu Efes
|22,16
|2,31
|-4,40
|Anadolu Grubu Holding
|21,54
|-1,19
|-18,13
|Anadolu Hayat Emek.
|9,94
|8,87
|23,70
|Anadolu Isuzu
|18,30
|-4,19
|1,67
|Anadolu Sigorta
|6,52
|-1,21
|-9,70
|Anel Elektrik
|6,10
|-16,44
|92,43
|Arçelik
|31,56
|-3,96
|10,90
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,50
|-0,26
|19,59
|Arena Bilgisayar
|49,94
|-7,48
|46,58
|Armada Bilgisayar
|51,90
|-6,57
|5,75
|Arsan Tekstil
|10,00
|-1,86
|37,17
|Arzum Ev Aletleri
|21,18
|-4,77
|-13,97
|Aselsan
|15,21
|0,46
|-16,66
|Ata GMYO
|4,20
|-8,70
|-23,77
|Atakule GMYO
|2,71
|-4,91
|7,54
|Atlantis Yatırım Holding
|4,10
|-23,22
|-26,26
|Atlas Yat. Ort.
|1,57
|6,80
|-10,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,94
|-0,70
|-3,67
|Avrasya GMYO
|3,24
|-19,60
|23,69
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,71
|-11,15
|-15,31
|Avrupa Yatırım Holding
|8,50
|1,43
|41,67
|Ayen Enerji
|9,20
|14,71
|70,06
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|16,50
|19,74
|45,37
|Aygaz
|13,68
|-7,38
|-3,57
|Bagfaş
|22,70
|4,42
|13,50
|Bak Ambalaj
|20,88
|-6,87
|3,37
|Balatacılar Balatacılık
|6,00
|-13,67
|-27,18
|Bantaş Ambalaj
|6,83
|28,38
|45,63
|Banvit
|64,00
|-3,90
|23,08
|Baştaş Başkent Çimento
|12,19
|-5,14
|-29,82
|Batı Çimento
|13,80
|2,22
|192,99
|Batısöke Çimento
|3,13
|-7,12
|28,28
|Bayrak Taban Sanayi
|9,13
|-8,24
|-13,95
|Bera Holding
|27,86
|11,71
|37,38
|Berkosan Yalıtım
|10,15
|-6,02
|13,79
|Beşiktaş Futbol Yat.
|11,79
|5,46
|191,83
|Beyaz Filo
|10,06
|-13,50
|-1,18
|Bilici Yatırım
|19,44
|5,65
|192,77
|Bim Mağazalar
|68,70
|-0,36
|-6,58
|Birko Mensucat
|1,40
|-22,22
|26,13
|Birlik Mensucat
|2,25
|-13,13
|-34,97
|Bizim Mağazaları
|15,07
|-2,77
|-1,89
|Borusan Mannesmann
|25,50
|-5,20
|-8,27
|Borusan Yat. Paz.
|381,10
|-5,53
|-16,11
|Bosch Fren Sistemleri
|947,80
|-6,80
|-23,50
|Bossa
|28,98
|9,36
|62,35
|Brisa
|24,74
|-6,15
|27,77
|Burçelik
|22,48
|-5,70
|6,95
|Burçelik Vana
|30,04
|-12,32
|-39,51
|Bursa Çimento
|3,74
|-0,80
|-24,86
|Carrefoursa
|50,35
|-8,29
|-29,87
|Casa Emtia Petrol
|116,40
|-1,27
|9,81
|Ceo Event Medya
|7,36
|21,65
|14,46
|Coca Cola İçecek
|71,50
|-1,38
|9,81
|Cosmos Yat. Holding
|12,00
|-4,00
|48,88
|Credıtwest Faktorıng
|3,93
|-4,61
|-33,05
|Çelebi
|237,10
|-16,46
|29,90
|Çelik Halat
|6,80
|-4,36
|-25,26
|Çemaş Döküm
|1,20
|0,00
|-29,52
|Çemtaş
|17,10
|4,40
|7,54
|Çimbeton
|268,20
|-11,49
|-9,54
|Çimentaş
|33,50
|-6,94
|-7,36
|Çimsa
|20,74
|1,97
|16,52
|Çuhadaroğlu Metal
|7,53
|-3,09
|-2,59
|Dagi Giyim
|2,07
|-11,54
|-39,23
|Dagi Yatırım Holding
|12,25
|-8,51
|-5,04
|Dardanel
|25,20
|-15,72
|-24,78
|Datagate Bilgisayar
|14,77
|-3,78
|-8,32
|Demısaş Döküm
|7,54
|-2,84
|14,07
|Denge Holding
|5,91
|-11,13
|7,85
|Deniz GMYO
|1,92
|-18,98
|4,23
|Derimod
|11,19
|-3,45
|14,89
|Derlüks Yatırım Holding
|7,10
|-7,07
|-19,50
|Desa Deri
|13,59
|-0,51
|39,53
|Despec Bilgisayar
|11,41
|0,26
|-12,63
|Deva Holding
|29,82
|1,15
|23,95
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,90
|-7,86
|18,89
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,50
|-2,99
|74,26
|Ditaş Doğan
|13,94
|-3,06
|7,00
|DO-CO
|715,70
|2,98
|13,60
|Doğan Burda
|20,34
|-6,70
|-9,36
|Doğan Holding
|3,17
|0,63
|3,26
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,62
|-2,60
|12,50
|Doğusan
|4,13
|-11,37
|-5,71
|Doğuş GMYO
|10,30
|-10,82
|26,07
|Doğuş Otomotiv
|29,06
|-0,75
|1,11
|Döktaş Dökümcülük
|28,10
|-0,43
|-8,23
|Duran Doğan Basım
|11,90
|-1,65
|13,44
|Dyo Boya
|12,75
|-5,90
|12,24
|Eczacıbaşı İlaç
|6,55
|1,24
|-12,20
|Eczacıbaşı Yatırım
|46,46
|-10,65
|67,48
|Edip Gayrimenkul
|2,45
|-19,14
|-26,20
|Ege Endüstri
|1.419,70
|-6,79
|-14,73
|Ege Gübre
|245,70
|12,09
|69,21
|Ege Profil
|30,94
|-3,85
|-19,09
|Ege Seramik
|13,84
|-8,95
|34,50
|Egeplast
|28,00
|-11,95
|-15,92
|Ekiz Kimya
|6,51
|-12,15
|-8,70
|Emek Elektrik
|2,14
|-8,55
|-25,05
|Eminiş Ambalaj
|20,14
|-11,28
|-45,33
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|0,53
|-11,68
|Enerjisa Enerji
|10,48
|-3,32
|-9,11
|Enka İnşaat
|8,10
|7,17
|15,03
|Erbosan
|69,05
|-5,15
|68,41
|Ereğli Demir Çelik
|18,34
|12,45
|39,61
|Ersu Gıda
|4,60
|-1,92
|-6,88
|Escort Teknoloji
|6,12
|-4,38
|-6,85
|Esenboğa Elektrik
|35,34
|-5,76
|85,71
|Etiler Gıda
|5,80
|-0,34
|45,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,29
|-10,25
|11,43
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,79
|-36,52
|5,28
|Euro Yat. Ort.
|4,57
|-8,60
|1,33
|Euro Yatırım Holding
|3,66
|3,98
|28,87
|Fade Gıda
|17,27
|-2,04
|179,00
|Fenerbahçe Futbol
|29,00
|-13,38
|-1,89
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,86
|-8,37
|-36,90
|F-M İzmit Piston
|131,80
|-7,12
|7,51
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,19
|-0,78
|16,58
|Ford Otosan
|185,20
|-1,12
|51,63
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,19
|-10,53
|-51,49
|Frigo Pak Gıda
|40,88
|-18,40
|94,85
|Galatasaray Sportif
|3,27
|-16,79
|-19,26
|Garanti Bankası
|7,28
|9,64
|-28,28
|Garanti Faktoring
|12,42
|-7,66
|11,59
|Garanti Yat. Ort.
|2,56
|-7,58
|-20,74
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,26
|-3,24
|62,80
|Gediz Ambalaj
|34,48
|-2,05
|28,66
|Gentaş
|5,17
|-2,64
|-12,96
|Gersan Elektrik
|5,90
|-4,07
|-3,91
|Global Men. Değ.
|6,30
|-8,30
|4,83
|Global Yat. Holding
|4,73
|-7,25
|1,07
|Good-Year
|7,28
|-2,15
|-12,92
|Göltaş Çimento
|55,70
|-3,97
|35,00
|Gözde Girişim
|6,85
|-3,66
|-14,16
|GSD Denizcilik
|5,69
|-7,03
|12,90
|GSD Holding
|1,88
|-3,59
|-25,10
|Gübre Fabrik.
|68,15
|-4,69
|-20,80
|Güler Yat. Holding
|2,99
|-14,33
|-13,65
|Halk GMYO
|3,44
|3,61
|7,33
|Hatay Tekstil
|20,38
|-1,07
|46,09
|Hedef Girişim
|4,90
|-6,49
|43,00
|Hektaş
|29,64
|0,47
|55,43
|HUB Girişim
|15,37
|-5,47
|-15,55
|Hürriyet Gzt.
|1,68
|-5,62
|-20,00
|ICBC Turkey Bank
|5,69
|-3,40
|-12,46
|İdealist Danışmanlık
|68,50
|-13,29
|408,92
|İdealist GMYO
|8,24
|-20,08
|21,18
|İhlas Ev Aletleri
|1,27
|-4,51
|-32,45
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|-0,92
|-13,60
|İhlas Gazetecilik
|2,34
|-13,33
|-42,36
|İhlas Holding
|0,64
|-3,03
|-42,99
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|-4,94
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|30,42
|-1,55
|59,02
|Info Yatırım
|7,19
|-3,49
|11,47
|İntema
|36,72
|-19,30
|-7,97
|Inveo Yatırım Holding
|113,10
|-8,86
|155,77
|İpek Doğal Enerji
|12,34
|0,57
|-5,66
|İskenderun Demir Çelik
|13,79
|10,67
|52,61
(Sürecek)
Kaynak: AA
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