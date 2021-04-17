Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

17.04.2021 11:03
Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,28-2,93-5,94
Acıpayam Selüloz18,72-6,879,35
Adel Kalemcilik25,62-2,21-25,16
Adese Gayrimenkul2,28-22,18-18,57
Afyon Çimento3,98-1,00-22,11
Ak Enerji1,56-4,88-29,41
Akbank4,974,41-26,46
Akçansa18,47-3,2014,70
Akdeniz Yatırım Hold.1,86-8,82-22,60
Akfen GMYO3,63-3,20-25,31
Akın Tekstil40,88-7,3028,72
Akiş GMYO1,89-3,57-32,31
Akmerkez GMYO50,001,01-22,35
Aksa15,11-3,239,38
Aksa Enerji12,461,6367,47
Aksigorta8,28-2,82-4,81
Aksu Enerji5,78-3,34-23,42
Alarko Carrıer342,30-6,09-6,19
Alarko GMYO24,60-0,16-5,96
Alarko Holding10,511,2521,64
Albaraka Türk1,64-6,29-15,46
Alcatel Lucent Teletaş28,70-5,09-3,24
Alkim Kağıt17,99-4,9038,99
Alkim Kimya17,001,5820,68
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,2814,004,11
Altınyunus Çeşme56,15-8,4812,39
Anadolu Efes22,162,31-4,40
Anadolu Grubu Holding21,54-1,19-18,13
Anadolu Hayat Emek.9,948,8723,70
Anadolu Isuzu18,30-4,191,67
Anadolu Sigorta6,52-1,21-9,70
Anel Elektrik6,10-16,4492,43
Arçelik31,56-3,9610,90
ARD Bilişim Teknolojileri57,50-0,2619,59
Arena Bilgisayar49,94-7,4846,58
Armada Bilgisayar51,90-6,575,75
Arsan Tekstil10,00-1,8637,17
Arzum Ev Aletleri21,18-4,77-13,97
Aselsan15,210,46-16,66
Ata GMYO4,20-8,70-23,77
Atakule GMYO2,71-4,917,54
Atlantis Yatırım Holding4,10-23,22-26,26
Atlas Yat. Ort.1,576,80-10,29
AvivaSA Emeklilik Hayat16,94-0,70-3,67
Avrasya GMYO3,24-19,6023,69
Avrasya Petrol ve Tur.2,71-11,15-15,31
Avrupa Yatırım Holding8,501,4341,67
Ayen Enerji9,2014,7170,06
Ayes Çelik Hasır ve Çit16,5019,7445,37
Aygaz13,68-7,38-3,57
Bagfaş22,704,4213,50
Bak Ambalaj20,88-6,873,37
Balatacılar Balatacılık6,00-13,67-27,18
Bantaş Ambalaj6,8328,3845,63
Banvit64,00-3,9023,08
Baştaş Başkent Çimento12,19-5,14-29,82
Batı Çimento13,802,22192,99
Batısöke Çimento3,13-7,1228,28
Bayrak Taban Sanayi9,13-8,24-13,95
Bera Holding27,8611,7137,38
Berkosan Yalıtım10,15-6,0213,79
Beşiktaş Futbol Yat.11,795,46191,83
Beyaz Filo10,06-13,50-1,18
Bilici Yatırım19,445,65192,77
Bim Mağazalar68,70-0,36-6,58
Birko Mensucat1,40-22,2226,13
Birlik Mensucat2,25-13,13-34,97
Bizim Mağazaları15,07-2,77-1,89
Borusan Mannesmann25,50-5,20-8,27
Borusan Yat. Paz.381,10-5,53-16,11
Bosch Fren Sistemleri947,80-6,80-23,50
Bossa28,989,3662,35
Brisa24,74-6,1527,77
Burçelik22,48-5,706,95
Burçelik Vana30,04-12,32-39,51
Bursa Çimento3,74-0,80-24,86
Carrefoursa50,35-8,29-29,87
Casa Emtia Petrol116,40-1,279,81
Ceo Event Medya7,3621,6514,46
Coca Cola İçecek71,50-1,389,81
Cosmos Yat. Holding12,00-4,0048,88
Credıtwest Faktorıng3,93-4,61-33,05
Çelebi237,10-16,4629,90
Çelik Halat6,80-4,36-25,26
Çemaş Döküm1,200,00-29,52
Çemtaş17,104,407,54
Çimbeton268,20-11,49-9,54
Çimentaş33,50-6,94-7,36
Çimsa20,741,9716,52
Çuhadaroğlu Metal7,53-3,09-2,59
Dagi Giyim2,07-11,54-39,23
Dagi Yatırım Holding12,25-8,51-5,04
Dardanel25,20-15,72-24,78
Datagate Bilgisayar14,77-3,78-8,32
Demısaş Döküm7,54-2,8414,07
Denge Holding5,91-11,137,85
Deniz GMYO1,92-18,984,23
Derimod11,19-3,4514,89
Derlüks Yatırım Holding7,10-7,07-19,50
Desa Deri13,59-0,5139,53
Despec Bilgisayar11,410,26-12,63
Deva Holding29,821,1523,95
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,90-7,8618,89
Diriteks Diriliş Tekstil6,50-2,9974,26
Ditaş Doğan13,94-3,067,00
DO-CO715,702,9813,60
Doğan Burda20,34-6,70-9,36
Doğan Holding3,170,633,26
Doğtaş Kelebek Mobilya2,62-2,6012,50
Doğusan4,13-11,37-5,71
Doğuş GMYO10,30-10,8226,07
Doğuş Otomotiv29,06-0,751,11
Döktaş Dökümcülük28,10-0,43-8,23
Duran Doğan Basım11,90-1,6513,44
Dyo Boya12,75-5,9012,24
Eczacıbaşı İlaç6,551,24-12,20
Eczacıbaşı Yatırım46,46-10,6567,48
Edip Gayrimenkul2,45-19,14-26,20
Ege Endüstri1.419,70-6,79-14,73
Ege Gübre245,7012,0969,21
Ege Profil30,94-3,85-19,09
Ege Seramik13,84-8,9534,50
Egeplast28,00-11,95-15,92
Ekiz Kimya6,51-12,15-8,70
Emek Elektrik2,14-8,55-25,05
Eminiş Ambalaj20,14-11,28-45,33
Emlak Konut GMYO1,890,53-11,68
Enerjisa Enerji10,48-3,32-9,11
Enka İnşaat8,107,1715,03
Erbosan69,05-5,1568,41
Ereğli Demir Çelik18,3412,4539,61
Ersu Gıda4,60-1,92-6,88
Escort Teknoloji6,12-4,38-6,85
Esenboğa Elektrik35,34-5,7685,71
Etiler Gıda5,80-0,3445,73
Euro Kapital Yat. Ort.4,29-10,2511,43
Euro Trend Yat. Ort.3,79-36,525,28
Euro Yat. Ort.4,57-8,601,33
Euro Yatırım Holding3,663,9828,87
Fade Gıda17,27-2,04179,00
Fenerbahçe Futbol29,00-13,38-1,89
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,86-8,37-36,90
F-M İzmit Piston131,80-7,127,51
Fonet Bilgi Teknolojileri15,19-0,7816,58
Ford Otosan185,20-1,1251,63
Formet Celik Kapi Sanayi1,19-10,53-51,49
Frigo Pak Gıda40,88-18,4094,85
Galatasaray Sportif3,27-16,79-19,26
Garanti Bankası7,289,64-28,28
Garanti Faktoring12,42-7,6611,59
Garanti Yat. Ort.2,56-7,58-20,74
Gedik Y. Men. Değ.20,26-3,2462,80
Gediz Ambalaj34,48-2,0528,66
Gentaş5,17-2,64-12,96
Gersan Elektrik5,90-4,07-3,91
Global Men. Değ.6,30-8,304,83
Global Yat. Holding4,73-7,251,07
Good-Year7,28-2,15-12,92
Göltaş Çimento55,70-3,9735,00
Gözde Girişim6,85-3,66-14,16
GSD Denizcilik5,69-7,0312,90
GSD Holding1,88-3,59-25,10
Gübre Fabrik.68,15-4,69-20,80
Güler Yat. Holding2,99-14,33-13,65
Halk GMYO3,443,617,33
Hatay Tekstil20,38-1,0746,09
Hedef Girişim4,90-6,4943,00
Hektaş29,640,4755,43
HUB Girişim15,37-5,47-15,55
Hürriyet Gzt.1,68-5,62-20,00
ICBC Turkey Bank5,69-3,40-12,46
İdealist Danışmanlık68,50-13,29408,92
İdealist GMYO8,24-20,0821,18
İhlas Ev Aletleri1,27-4,51-32,45
İhlas Gayrimenkul1,08-0,92-13,60
İhlas Gazetecilik2,34-13,33-42,36
İhlas Holding0,64-3,03-42,99
İhlas Yayın Holding0,77-4,94-32,46
İndeks Bilgisayar30,42-1,5559,02
Info Yatırım7,19-3,4911,47
İntema36,72-19,30-7,97
Inveo Yatırım Holding113,10-8,86155,77
İpek Doğal Enerji12,340,57-5,66
İskenderun Demir Çelik13,7910,6752,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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